Největší diskuse se z agendy skupiny od jara vedly kolem zakrývání nosu a úst. Vojtěch před týdnem oznámil, že roušky se budou od 1. září znovu nosit v hromadné dopravě, na úřadech, v obchodech, ve školách mimo třídy a na hromadných akcích. Ve středu upřesnil, že budou povinné i ve službách typu kadeřnictví a v restauracích mimo dobu konzumace.

O den později po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohlásil, že povinnost nebude platit pro školy, obchody, restaurace a služby. Vojtěch to zdůvodnil tím, že proběhla řada jednání a přišlo mnoho podnětů. Babiš řekl, že vláda vnímá reakce lidí a nechce dopady do ekonomiky a veřejného života.

Vojtěch kvůli rychlým změnám v pravidlech pro nošení roušek čelil kritice, podle Babiše ministra odborné týmy uvedly v omyl. Maďar dnes uvedl, že práci v ministrově pracovní skupině bral jako službu lidem. "Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí," doplnil. Ohradil se také proti kritice za nedostatečnou komunikaci s Centrálním řídícím týmem Covid-19, upozornil, že jeho pracovní skupina je s týmem propojena dvěma členy.

Pracovní skupina se podle Maďara vyjadřovala k odborným záležitostem na žádost ministra zdravotnictví, a pokud její odborný názor nezíská politickou podporu, podle Maďara se nezmění, jen nebude aplikován do praxe. Odmítl, že by prosazoval zavedení roušek ve společných prostorách škol. Vojtěcha naopak upozornil, že tento záměr není v souladu s odborným stanoviskem epidemiologické pracovní skupiny, uvedl. "On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání," napsal. Písemnou korespondenci, která to potvrzuje, má uloženou, doplnil.

Maďar také popřel, že jeho ministerská pracovní skupina se přesunula pod hlavní hygieničku kvůli zmatkům kolem zářijového zavádění roušek, jak to prezentovala některá média. Uvedl, že všechny ministerské odborné skupiny byly pod hlavní hygieničku zařazeny Vojtěchovým rozhodnutím už před několika týdny. Po této změně ale Vojtěch souhlasil, že s Maďarovou skupinou bude komunikovat přímo, ne výlučně jen přes hlavní hygieničku, napsal Maďar.

Vojtěch později uvedl, že ho Maďarův odchod z ministerstva zdravotnictví mrzí. "Nechtěl bych panu Maďarovi nasazovat psí hlavu," řekl. "Ode mě to nebyl žádný podpásový útok. Mě to mrzí, že se pan Maďar rozhodl odejít. Problém byl možná ne dobrá komunikace v rámci týmu," dodal ministr zdravotnictví. Potvrdil také, že roušky ve školách neprosazoval Maďar, ale rozhodnutí vzniklo na jednání vládní rady pro zdravotní rizika.

Zmírnění povinnosti

Roušky v Česku vláda zavedla v polovině března při pohybu mimo domov. Původně se měly nosit i venku do poloviny června, nakonec povinnost skončila už 25. května. Ve vnitřních prostorách a většině hromadné dopravy roušky skončily od 1. července. Maďar ČTK tehdy řekl, že jedním z důvodů bylo horké počasí, v němž se v rouškách obtížně dýchá. Zůstaly tak jen ve zdravotnických zařízeních a pražském metru. Zaváděny byly také regionálně tam, kde se objevilo větší ohnisko nemoci covid-19.

Pracovní skupinu Maďar, který působí na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, vedl od začátku letošního dubna. Členy skupiny jsou kromě Maďara také například ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, hlavní hygienička Jarmila Rážová, Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti a předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.