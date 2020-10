O Prymulově úmyslu navrhnout nouzový stav jako první informoval server Respekt.cz. „Udělat to určitě musíme. Bez toho moc šance není. Já myslím, že to bude na prvním jednání vlády,“ uvedl Prymula pro server. Vláda se přitom původně měla sejít až příští pondělí, tedy po volbách, premiér Andrej Babiš však posléze oznámil, že bude mimořádně jednat už ve středu.

Babiš uvedl, že v úterý bude Prymula mluvit s jednotlivými ministry. "Přepokládám, že svolá mimořádně vládu na středu, abychom na jeho návrh schválili nouzový stav," konstatoval předseda vlády.

"Já tu situaci čtu tak, že ministerstvo zdravotnictví zaprvé konstatuje, že situace je vážná a že je potřeba přijmout opatření, která se prostě podle toho zákona přijmout nedají, tudíž potřebuje silnější mandát, mandát celé vlády, a tudíž vyhlášení nouzového stavu," řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Nouzový stav vyhlašuje vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér, jehož rozhodnutí pak vláda může schválit, či zrušit. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Poté byl postupně prodlužován, skončil 17. května.

Představitelé dvou nejsilnějších opozičních stran ODS a Pirátů Petr Fiala a Ivan Bartoš v dnešní debatě vládu kritizovali za zvládání koronavirové krize. Podle Fialy nejsou pro vyhlášení nouzového stavu splněny podmínky. "Jestli vláda hrozí nouzovým stavem, tak opatření, která přijal nový ministr zdravotnictví, jsou zřejmě neúčinná," poznamenal. Vládě vyčítali i způsob komunikace a zveřejňování přijímaných opatření.

Záměr vyhlásit nouzový stav zatím opoziční strany nepodpořily. Vojtěch Filip, předseda KSČM, která vládní koalici toleruje, ČTK sdělil, že o dalším postupu se komunisté poradí v úterý ve stranických orgánech a v poslaneckém klubu. Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že nyní k vyhlášení nouzového stavu nevidí důvod.

Opozice: Chceme zdůvodnění

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK sdělila, že doposud nezaznamenala žádné zdůvodnění nutnosti vyhlášení nouzového stavu a k čemu ho vláda chce konkrétně využít. Vyhlášení nouzového stavu je podle ní "přiznání absolutního nezvládnutí situace, čemuž se dalo předejít".

Bartoš poznamenal, že opozici chybí od vlády informace, data a čísla. "V první řadě chceme vědět, proč vláda k takto razantnímu opatření opět přistupuje," uvedl na dotaz ČTK, zda Piráti nouzový stav ve Sněmovně podpoří.

Předseda lidovců Marian Jurečka bude chtít jasné zdůvodnění případných opatření, která by byla v nouzovém stavu zavedena. Poznamenal, že zatím žádné návrhy nezná. Babišovi vyčetl, že přes opakované výzvy nepozval předsedy stran k poradě nad aktuální situací.

O potřebě znovuzavedení nouzového stavu vládní představitelé začali mluvit zhruba od poloviny září. Prymula ještě jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví před týdnem řekl, že je na místě zvažovat vyhlášení nouzového stavu. Následně v úterý po svém uvedení do úřadu ministra médiím řekl, že vyhlášení nouzového stavu zatím není nutné. Nevyloučil ale tehdy, že by si to situace mohla vyžádat za jeden či dva týdny. Záměr vyhlásit nouzový stav dnes oznámil serveru Respekt.cz.

Hamáček v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že vyhlášení nějaké formy mimořádného stavu by bylo potřeba zvážit, pokud by došlo k výpadku zdravotnického personálu. V pořadu uvedl, že stát zatím zvládá situaci kolem covidu-19 standardními prostředky.

Právní spory

Prymula podle Respektu zvažuje vyhlášení nouzového stavu i kvůli předchozím právním sporům kolem opatření, která na jaře vyhlašovalo ministerstvo zdravotnictví. Soud 23. dubna rozhodl o zrušení čtyř opatření ministerstva, která omezila volný pohyb, maloobchod či služby v provozovnách. Vláda pak musela omezení přijmout jako krizová opatření v nouzovém stavu.

Ministr zdravotnictví v pátek oznámil, že plánuje v tomto týdnu vydat další opatření omezující kvůli koronaviru shromažďování. V neděli upřesnil v pořadu Partie v televizi Prima, že ohlášené omezení volnočasových aktivit bude znamenat maximální účast deset až 20 lidí. Vyhlášení příslušného opatření očekává ve středu nebo v pátek tento týden.