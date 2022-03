Toto gesto nabývá na významu v době, kdy by se měla urychlit přístupová jednání o vstupu Ukrajiny do EU. Přes veškerou snahu jde o komplikovanou záležitost. Jak dlouho to reálně může trvat?

Takzvaný screening je velice složitá procedura, protože se v něm srovnává právní systém EU a Ukrajiny, a to nejen po formální stránce, ale také po té praktické. Musí se zjistit, zda a jak je evropská legislativa s jejich systémem kompatibilní a funkční. Domnívám se, že náš komentář, který vykládá jednotlivá ustanovení smluv a k tomu přikládá příslušné rozsudky Soudního dvora EU a doprovodnou literaturu, může být pro ukrajinskou stranu přínosem.

Kdy bude překlad hotov?

S překladem by neměl být až tak veliký problém, máme dost ukrajinských studentů práv, kteří s tím pomohou. Momentálně sháníme finanční prostředky, ale doufám, že to vyřešíme velice brzy.

Je reálné, aby se Ukrajina v horizontu pěti až sedmi let stala členem EU?

Odpověď má dvě roviny. Ta první zahrnuje politická kritéria, která byla formulována v roce 1993 na zasedání Evropské rady v Kodani. Kdyby byl obecný zájem, mohla by Evropská rada časový horizont zkrátit. Česká republika podala přihlášku v roce 1995 a přijati jsme byli v květnu 2004, v případě Ukrajiny by to tedy mohlo z politického pohledu být o něco méně. Pak je tu ale rovina onoho screeningu, kdy se opravdu důsledně musí projít veškerá legislativa, proto to reálně vidím na sedm až osm let.