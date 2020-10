Domácnosti se ale kvůli koronavirové krizi budou snažit co nejvíce ušetřit. „Dovedu si představit, že bude větší tlak na spalovatelné hmoty jako dřevo a uhlí, které jsou dostupnější a ekonomicky méně zátěžové,“ řekl ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Průměrná domácnost vytápějící uhlím za sezonu zaplatí asi 7200 korun. Topí-li plynem, stojí ji to přibližně dvakrát, u elektřiny více než čtyřikrát tolik. „Záleží nejen na palivu, ale i na technologii. Například plynový kondenzační kotel účinně využívá nejen samotný zaplacený zemní plyn, ale i odpadní spaliny, takže ze stejné dodávky vyrobí více tepla než stará plynová kamna – ‚wafky‘,“ konstatoval Woff.

Úsporné technologie

Lidé stále častěji využívají úsporné technologie. Nejlevnější vytápění mají v pasivních domech. Nejsou-li extrémní mrazy, nemusejí prakticky topit. „Jejich domy jsou totiž dobře izolované a zároveň efektivně větrají. Přes takzvanou rekuperační jednotku automaticky odvádějí vydýchané plyny, jejich tepelnou energií přitom ohřívají přiváděný čerstvý vzduch,“ vysvětlil Woff.

V novostavbách přibývají i tepelná čerpadla využívající energii z okolního prostředí – vzduchu, země či vody. „Na začátku tohoto století byla raritou, nyní jsou instalována v každém pátém novém tuzemském rodinném domě,“ konstatoval Woff.

Ceny tepla se během sezony mohou změnit, protože bývají obvykle vyhlášeny na dobu kalendářního roku. „Jaké budou na ten příští, by se odběratelé měli dozvědět na přelomu listopadu a prosince,“ řekl Deníku mluvčí Teplárenského sdružení Pavel Kaufmann. Jak tuhá bude zima, nechtěl spekulovat. „V posledních deseti letech nebyla žádná chladnější zima, většinou byly průměrné nebo dokonce hodně teplé. Ty chladnější se objevují v deseti- až dvanáctiletých cyklech. Jestli to ale bude ta nynější nebo třeba příští, to bohužel nikdo neví,“ dodal.

Kolik stojí topení běžnou domácnost

Průměrná domácnost za sezonu protopí 8000 kWh energie. Kolik korun zaplatí při topení:

- uhlím: 7200 Kč

- dřevem: 8000 Kč

- peletami nebo tepelným čerpadlem: 10 400 Kč

- plynovým kotlem: 13 600 Kč

- plynovými kamny: 16 000 Kč

- elektrickým přímotopem: 32 000 Kč