Michaela Dombrovská, autorka knih Pravidla pozitivního sobectví a Pořádek nejen v hlavě, radí pro předvánoční uklízení všeho druhu následující: „Každý úklid začíná v hlavě, jinak by se jednalo jen o přesouvání věcí bez záměru a smyslu. Cokoli si přejeme uklízet, ať už to jsou skříně, poličky v koupelně, ale také vztahy nebo vlastní život jako takový, je vždy dobré se nejprve na chvíli zastavit, nadechnout a pořádně promyslet, co vlastně uklízet, proč a jak.“

Ano, mít takzvaně nějaký plán určitě pomůže, abychom se při úklidu nezahltili nebo to nevzdali předčasně.

Ideální Vánoce jsou svátky klidu a pohody. To ale bývá mnohdy vykoupeno tím, že se nervujeme, abychom vše stihli, včas se uklidnili a do jakési pohody se opravdu dostali. Lze vůbec docílit toho, že se nebudeme před Vánocemi stresovat? „Vánoce slaví celé Česko a většina světa, takže je samozřejmě o něco těžší nepodlehnout stresu, který je všude okolo. Můžeme se ale zkusit zamyslet, co je jeho příčinou,“ říká Michaela Dombrovská.

Pro někoho právě ten zmíněný úklid nebo náročné přípravy večeře, pro někoho setkání se širší rodinou, pro někoho shánění dárků. Na perfektní vánoční svátky není žádný povinný manuál, můžeme se každý sám za sebe rozhodnout, jak budeme slavit – a ty největší zdroje stresu prostě vynechat.

Na dárky je třeba si stanovit cenový limit, úklid v rozumné míře omezit a večeřet jen s nejbližší rodinou – nebo se naopak vydat na speciální menu do restaurace. Možností je spousta. Jedny z nejhezčích Vánoc jsme s rodinou slavili tak, že jsme společně navštívili charitativní bazar, kde si každý vybral dárky, a přispěli jsme tím na dobrou věc. Namísto stromečku už také tradičně zdobíme jen větve, které zbudou z vánočních trhů. Každá rodina má své vlastní zvyky a tradice, vytvořit ty své může každý zcela podle sebe.

Nové záliby, noví přátelé

Může ovšem nastat i situace, kdy mají partneři rozdílný názor na to, jak Vánoce trávit. Pak záleží jen na jejich schopnosti se dohodnout. „Možná mají odlišný názor jen na trávení Vánoc a budou si umět z každé strany s respektem a láskyplně vyjít vstříc, nebo se jejich názory liší i v jiných ohledech. Pokud se skutečně a vážně neshodnou, na vině nejspíše nebudou právě Vánoce a bylo by dobré hledat skutečnou příčinou potíží, třeba i za pomoci odborníka. Nakonec jsou vánoční svátky jen pár dní v roce. Co třeba zkusit společně najít nějaký nový a netradiční způsob, jak je oslavit?“ navrhuje odbornice.

Specificky prožívají vánoční svátky senioři, kteří je mnohdy tráví bez dětí a vnoučat a někdy i bez životního partnera, který již zemřel. Mají více času přemýšlet o sobě, smysluplnosti života, o svých problémech, třeba i nemocech. Na smutek a splín podle Michaely Dombrovské celkem dobře zabírá něčím se zaměstnat. „Možná je v okolí někdo, komu by dokázali a mohli pomoci, nebo nějaká skupina či komunita, jejíž by se mohli stát součástí. Konkrétně na Vánoce řada charitativních organizací pomáhá lidem v nouzi a možná by ocenili pomocnou ruku.“

Je známo, že starší lidé rádi vzpomínají, prohlížejí si stará fotoalba a podobně. Není ovšem úplně dobré, aby se náplní jejich života stala pouze minulost. „Určité obracení do minulosti je přirozenou součástí vyššího věku. Jak se říká, mládí se živí sny a stáří vzpomínkami. Přesto i později v životě lze mít stále nová přání, nové záliby, nové přátele. Porozhlédněte se v okolí, třeba najdete nějakou inspiraci,“ radí Michaela Dombrovská, jejíž příspěvky najdete na Protoze.cz

Život vás přece může těšit, i když už jste v seniorském věku. A proč by vás také těšit neměl? Michaela Dombrovská je toho názoru, že radost ze života nesouvisí přímo s věkem jako spíše s osobnostním naladěním a aktuální životní situací. Dobrý pocit je možné podpořit třeba péčí o své zdraví, pěstováním různorodých zájmů, aktivním zájmem o své okolí a hlavně péčí o dobré vztahy s rodinou a přáteli. Na to není nikdy pozdě.