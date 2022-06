„Ukrajinské zpravodajství! To všichni asi už znáte, že? Jsou to fakt borci, ty kameramani! Chodí po zaminovaném území před nima (myšleno před dvojicí ženista a reportérka, pozn. red.) a nic se jim nestane! Ty kameramani asi lítaj, ne? No, hlavně že maj reportáž, že jo?“ komentuje ironicky záběry česky mluvící anonym, jehož hlas překrývá původní komentář reportáže. Video s tímto komentářem dosahuje na českém Facebooku tisíců sdílení.

Na zmíněných záběrech je ve skutečnosti zachycen úryvek ze zpravodajského vysílání polské veřejnoprávní televize TVP (Telewizja Polska), konkrétně fragment hlavního zpravodajského pořadu Zprávy (Wiadomości) z úterý 7. června.

Zdroj: Youtube

Podle moderátorky ve studiu televize Edity Lewandowské, jejíž úvod předcházel záběrům z Ukrajiny, se měl příspěvek týkat odstraňování min v zaminovaných ukrajinských oblastech a natáčen měl být u Kyjeva. Z místa pak referovala reportérka TVP Karolina Pajaczkowská, podle níž ženisté „kontrolují každý čtvereční metr povrchu vozovky“ a „pokaždé, když se ozve detektor kovů, ověřují, zda na daném místě není mina“.

Polka i Rusové použili stejný trik

Záběry byly skutečně pojaty tak, že kameraman natáčející reportáž kráčel před reportérkou a ženistou, takže byly zřejmě jen sehrány pro kameru. V Polsku proto vyvolal tento příspěvek velkou ironickou odezvu, podobnou té, jaká se promítla do zmiňovaného komentáře českého anonymního uživatele internetu.

„Ocelové nervy novinářky Karoliny Pajączkowské při odminovávání oblasti na Ukrajině. Ale jaké koule musel mít ten kameraman, co šel před sapérem…“ cituje polský web NaTemat jeden z polských komentářů pod fragmentem příspěvku zveřejněným na Youtube.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPoláci přitom poukazovali i na to, že podobného lapsu, tedy natočení inscenované scénky, se nedávno dopustila také ruská propagandistická agentura RIA Novosti. Ta začátkem letošního dubna zveřejnila záběry, jež mají údajně ukazovat ruské ženisty hledající miny, které tam zanechali Ukrajinci, přičemž kameraman RIA Novosti kráčel opět před ženisty, tedy po potenciálně stále ještě zaminovaném území.

V obou případech došlo zřejmě k tomu, že tvůrci příspěvku nechali ženisty, aby jim „zahráli pro kameru, co dělají“ – což je věc, která se považuje za prohřešek proti etice novinového zpravodajství a například zaměstnancům i spolupracovníkům mezinárodní tiskové agentury Reuters to její etický kodex zakazuje.

Pajaczkowská čelí kritice

Není to poprvé, co se reportérka TVP Info a TVP World Karolina Pajaczkowská stala v Polsku předmětem kritiky kvůli tomu, jakými způsoby referuje o Ukrajině.

Letos v květnu se například dostala do slovní přestřelky s jiným polským novinářem Jackem Łęskim, když na svém twitterovém účtu v předstihu referovala o své plánované reportáži z předměstí Charkova a při tom napsala: „Zvěrstva páchaná Rusy v okolí Charkova vycházejí najevo. Probíhá inspekce v okolních vesnicích, která prokazuje válečné zločiny. Snažíme se tam dostat, abychom vám tento materiál ukázali jako první televize na světě.“

Na jaw wychodzą okrucieństwa popełnione przez Rosjan w okolicach Charkowa.Trwają oględziny pobliskich miejscowości,które dowodzą zbrodni wojennych.Staramy się tam dostać, żeby pokazać Wam ten materiał jako pierwsza telewizja na świecie. #TVP #Kharkiv #Ukraine @tvp_info pic.twitter.com/KrJRe40heL — Karolina Pajączkowska (@kpajaczkowska) May 18, 2022

Na to zareagoval Łęski: „Byli jsme tam se Sewerynem Sołtysem už před pár dny. Opravdu, lidé jsou tam strašně zjizvení válkou, mnoho škod. Doporučuji náš materiál pro Zprávy.“

Pajaczkowská jej pak vyzvala, aby ji na jejím Twitteru už nekontaktoval, a omezila možnost komentovat příspěvek jen na ty, kdo ji sledují nebo jsou v příspěvku zmíněni.

Łęski byl do té doby na Ukrajině od vypuknutí války dvakrát, podruhé dokonce několik týdnů, vrátil se krátce předtím, než se pustil do debaty s Pajaczkowskou, a svůj návrat okomentoval na svém Twitteru slovy: „Druhá cesta na Ukrajinu zakončena. Znovu mám před očima obrazy nesmyslné války, kterou rozpoutali Rusové. Zkázu, lidské tragédie, ale také solidaritu, odvahu a oběti. Budu si to pamatovat, a pokud to bude nutné, vrátím se do Charkova, Kramatorska, Severodoněcka a Hostomelu,“ uvedl Łęski.

Druga misja reporterska na Ukrainę zakończona. Przed oczyma znów obrazy bezsensownej wojny rozpętanej przez Rosjan.

Zniszczenia, ludzkie tragedie, ale też solidarność, odwaga i poświęcenie.

Zapamiętam, a jak trzeba, wrócę do Charkowa, Kramatorska, Siewierodoniecka i Hostomla. pic.twitter.com/cXgcUtAAk2 — Jacek Łęski (@jacekleski) May 16, 2022

Reportérka byla kritizována také kvůli fotografii, na níž pózuje v neprůstřelné vestě. Fotografii zveřejnila na svém instagramovém účtu, pod příspěvkem se však okamžitě objevila řada komentářů upozorňující na to, že má vestu nasazenou špatně.

„Paní Karolino, tahle vesta není na to, aby vám zakrývala pupík. Pro vaše vlastní bezpečnost vám doporučuji upravit si ji tak, aby plnila svůj úkol, protože takhle ani nechrání, ani nevypadá příliš dobře,“ uváděl jeden z nich, který byl hodně citován polskými médii. Pajaczkowská na tuto smršť nepříznivých ohlasů reagovala podle webu Onet opět tak, že zablokovala možnost komentáře přidávat, a později fotografii úplně odstranila.

Z výše uvedeného lze usuzovat, že polská novinářka má zřejmě výraznější sklony k sebeprezentaci a ke zdůrazňování vlastní osoby v reportážích, což ji vede i k profesním chybám. Neznamená to ale, že její příspěvky jsou produkty ukrajinské propagandy, jak naznačuje český anonymní komentář.

Karolina Pajączkowská

Polská novinářka a moderátorka. Podle polského webu Wirtualne Media se stala loni na podzim jednou z hlavních moderátorek TVP World a předtím měla na starost anglicky mluvené zpravodajství v TVP Info. Mluví plynně anglicky, francouzsky a španělsky a specializuje se na mezinárodní otázky. V TVP působí od listopadu 2019, předtím pracovala tři roky jako reportérka a moderátorka polského 24hodinového ekonomického zpravodajského kanálu TVN24 BiS (zkratka BiS znamená v tomto případě slova Biznes i Świat, tedy obchod a svět, s českou Bezpečnostní informační službou nemá nic společného). Je absolventkou Fakulty žurnalistiky a sociální komunikace na Varšavské univerzitě.