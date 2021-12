Za šest let, co u firmy pracuje, prožívá nejvytíženější předvánoční období. Oproti normálu zaznamenali v depu dvojnásobný nárůst zásilek. „Teď ve vánočním provozu jich máme až šest a půl tisíce denně. Nejnáročnější dny z celého roku nás přesto ještě čekají v tomto týdnu před svátky. Předpokládáme až deset tisíc zásilek denně, bude to peklo,“ obává se Čarný.

Jak to zvládá? „Musíte se tomu smát. Nesmíte si ten stres, netrpělivé lidi a nápor moc brát, abyste se z toho nezbláznil. Prostě dělat svou práci. Je fakt, že řidiči doručovatelé předvánoční období moc rádi nemají,“ uvádí.

Na poslední chvíli

Pošta podle mluvčího Matyáše Vitíka garantuje, že do Štědrého dne doručí všechny balíky, které převezme do přepravy do 22. prosince včetně. Zdůraznil však, že to neznamená termín objednání v e-shopu. Než se totiž balík dostane k doručovatelům, musí jej v internetovém obchodě zabalit a vyskladnit zásilku. Nechat nakupování dárků na poslední týden tak nemusel být dobrý nápad.

Podle Čarného je pro doručovatele aktuální situace ještě obtížnější než v minulém roce, kdy při omezení a zavřených kamenných prodejnách kvůli covidu lidé nakupovali přes internet a posílali balíky raději už od října. „Letos se to zlomilo až v prvním prosincovém týdnu,“ dodává.

Podle něj má co dělat i třídírna zásilek, pás jede od jedenácti v noci zhruba do půl osmé ráno. Pak nastupují doručovatelé, v tomto brněnském depu jich vyjíždí do ulic pětadvacet. Postupně z připravených hromad podle rajonů naplňují klece a vozíky a někdy i přes dva metry vysokou horu nákladu převážejí na rampu, kde balíky skládají do připraveného auta. Nachystat si do dodávky přes dvě stovky zásilek, aby se při rozvozu nezbláznili z jejich hledání, je věc praxe. Čarný má pro orientaci mezi balíky v Brně systém podle ulic. „Je to takový náš tetris, když ho zvládnete dobře, urychlí vám to další práci,“ říká při nakládání vozíku.

Cukroví, kolečko i vibrátory

Jeden obří balík mu kroutí záda. „Zabere čtvrt auta. I některé menší jsou ale zrádné. Vypadají lehce, přitom váží třeba deset kilo. Po šichtě kolikrát máte notně vytahané ruce,“ zmiňuje. V depu na odvoz čeká všechno možné, i zahradní či stavební kolečko s mohutnou korbou. Česká pošta totiž rozváží všechny typy zásilek. „Brambory, vajíčka, cukroví, maso. Někdy se až divíte co si lidé posílají,“ vyjmenovává pošťák.

Jen co Čarný zatlačí naplněný vozík k dodávce, na rampě se jeden z jeho kolegů lekl balíku v ruce. „Ono to na mě vrčí. Co tam je za vysavač?“ kroutí hlavou. Čarný doplňuje, že zažili i jiné „veselé“ hlasité balíčky. Třeba jako vibrátory z Číny, nejrůznější hračky nebo dokonce zvonící zabalené mobily.

Sám má při nakládce neustále v ruce mobilní terminál. Potvrzuje a určuje s ním jednotlivé zásilky. A odbavuje jednotlivé klienty, kteří mají specifické požadavky nebo dotazy. Ještě v depu vyřizuje jeden hovor za druhým během pár minut, zatímco jednou rukou nakládá.

Čarného rajonem je v pátek severní část Brna. „Ideální je, když doručujete víc zásilek na jednu adresu. A příjemnější jsou vesnice než město. Není problém tam předat balík babičce příjemce, na požádání za dveře nebo domluvenému sousedovi. Někdy dostanete od spokojeného zákazníka i svačinku. Třeba buchtu, jablko, jednou navečer mi paní namazala dokonce rohlík,“ směje se osmadvacetiletý muž.

Řidiči nekončí směnu dřív než rozvezou všechny balíky. Zásilky, které se jim nepodaří předat, končí podle takzvaného šoupacího modelu ráno druhého dne na místní poště, kde si je adresát může vyzvednout. „Chceme balíky doručit, ne ukládat. Podle procenta úspěšnosti se odvíjí i část odměn řidičů,“ vysvětluje Čarný.

Pošta v celé republice stejně jako loni najala letos na podzim zhruba pět tisíc brigádníků, kteří se střídají v předvánočních směnách. Podniku také pomáhá síť pěti tisíc specializovaných výdejen Balíkovna na většině pošt nebo u partnerů.