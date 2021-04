"Vrácené peníze budou z velké míry využity i v rámci nasazení armády v boji s covidem," uvedl Metnar. Dodal, že v různých pozicích bylo zatím do řešení problémů s covidem zapojeno už 20 tisíc vojáků, nyní jich každý den pomáhají zhruba 4000. Starají se o nemocné v nemocnicích, pomáhají v sociálních zařízeních či při testování, vojáci také asistují policistům při hlídání hranic okresů, přes něž je zakázáno přejíždět bez závažných důvodů.

"Boj s koronavirem opět ukázal, jak je Armáda ČR důležitá. Ze všech stran slyším na vojáky chválu. Jsem rád, že se nebude šetřit právě na nich," poznamenal Metnar. Kdyby peníze nyní armáda nedostala, musela by na mandatorní výdaje začít sahat do rozpočtu určeného na investice, což by mohlo znamenat odložení, nebo dokonce zastavení některých modernizačních projektů.

Resort měl původně na letošek dostat 85,4 miliardy korun. Komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují, ale podmínili svou podporu státnímu rozpočtu jako celku škrtem deseti miliard určených pro armádu. Vláda následně slíbila peníze, které byly převedeny do rozpočtové rezervy, vrátit véjákům ihned na počátku ledna. Termín byl několikrát posunut a až na konci ledna kabinet obraně poslal prvních pět miliard korun.

Zástupci vlády původně hovořili o vrácení druhé poloviny částky do konce února. Metnar později řekl, že příslib navrácení peněz má do konce března. Ministr opakovaně uvedl, že pokud by se na armádě šetřilo, podá demisi.

Mezní termín

Termín převodu peněz na konci března označil v polovině března na sněmovním výboru pro obranu za mezní, poté by ministerstvo muselo začít řešit, jak bude dále postupovat. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nyní armáda bere peníze na sociální a zdravotní pojištění a na zvláštní příplatek pro vojáky z běžných výdajů, naposledy tak může učinit v dubnu.

Poté by už na výplaty neměla dost peněz a musela by převést peníze určené na investiční výdaje. Ohroženy by byly investice včetně nákupu pásových bojových vozidel pěchoty.