Vláda před měsícem požádala občany, aby jí dali maximálně čtyři týdny na obrat při krocení epidemie. Teď požádala o dalších 30 dnů. Poslanci jí dali čtrnáct. Myslíte, že lidé jsou ochotni to ještě vydržet?

Ochota tady evidentně není. Nikdo nezpochybňuje, že pandemie je velmi zlý pán a umírají lidé. Je také zřejmé, že určitá opatření zabrala, snížilo se reprodukční číslo a hlavně počet těžce nemocných. To je pozitivní trend. Ačkoliv farmaceutické firmy a vědci naplno pracují na vývoji vakcín i léků, aby se s atakem pandemie vyrovnali, je před námi ještě mnoho dní na její překonání. Jsem přesvědčen, že přijímaná nařízení nyní už nemohou být plošná, ale musejí přesně reagovat na místní situaci.

Čili že by se pravomoc měla z centrální úrovně přesunout do krajů?

Ano. Je přece jasné, že některé regiony jsou postiženy daleko víc než jiné. Okresy, kde byla virová nálož masivní, jako jsou Chebsko, Sokolovsko a Trutnovsko, už získaly vyšší kolektivní imunitu, jejich obyvatelé mají dostatek protilátek. Tam by už mohly být restrikce mírnější než jinde. Vyžaduje to pochopitelně velké nasazení krajských krizových štábů a krajských hygienických stanic. Ty by měly řídit i přednostní očkování, pohyb obyvatel atd.

Vládě by podle vás tedy už stačil k efektivnímu řízení pandemický zákon?

Kdyby se opravdu cíleně řešily otázky daného regionu, zcela by to postačilo. Kraje mohou se vší odpovědností a znalostí místních podmínek říct, které okresy je třeba zavřít, a které naopak učinit vzájemně prostupnými. Z centra to určit nelze.

Máme před sebou pět dní velikonočních svátků. Dovedete si představit, že obyvatelé budou během nich dodržovat nařízení vyplývající z nouzového stavu a nevyjedou na svoje chaty či chalupy?

Určitě to bude velká zátěž pro policii, protože bude muset hlídat to, co je z pohledu mnoha občanů i mého nesmyslné, tedy neprostupnost mezi okresy. Například můj okres České Budějovice sahá od Ševětína po Nové Hrady, což je zhruba 60 kilometrů na délku. Většina obyvatel Českých Budějovic má tudíž daleko blíže na svoje chaty na Třeboňsku, Strakonicku nebo Prachaticku než na druhý konec okresu. Navíc epidemická situace se skutečně výrazně liší v rámci kraje, je jiná na Českobudějovicku a Jindřichohradecku, kde je momentálně hodně špatná. Potvrzuje se tím, že plošná nařízení znemožňují racionální opatření krajské hygienické služby.

Přesto členové vašeho výkonného výboru doporučili komunistickým poslancům, aby pro prodloužení nouzového stavu ruku zvedli. Vnímáte to jako příznak nervozity před volbou nového předsedy KSČM?

Nikoliv, spíše to vnímám jako důsledek ztížené komunikace, neboť hlasování proběhlo per rollam (bez osobní přítomnosti), takže garant poslaneckého klubu nemohl některé věci členům výboru osobně zdůvodnit. To pochopitelně situaci zkomplikovalo, komunikace na dálku zkrátka není to pravé pro detailní vysvětlení složité věci.

To by se v Nymburku, kde se má sejít 90 členů ústředního výboru prezenčně, stát nemělo. Bude volba nového vedení bouřlivá záležitost?

Ještě v Nymburku nejsme. Vzhledem k prodloužení nouzového stavu není jisté, zda nám hygiena dovolí, abychom takové shromáždění uskutečnili. Já o to budu usilovat. Jestli se to podaří, pak budeme chtít schválit politický program pro sjezd, základ volebního programu, kandidátní listiny a změny ve vedení strany.

Kandidaturu zatím potvrdilo devět členů KSČM, z toho čtyři poslanci. Dokážete odhadnout, jaká je mezi aspiranty na předsednické křeslo nálada ohledně tolerance vlády ANO a ČSSD?

Nemyslím, že je to otázka složení současného či nově zvoleného vedení. My jsme zatím nedokončili jednání o kontrole dohody o toleranci s hnutím ANO. Vláda některé body neplní, třeba v oblasti zdravotnictví. I současné vedení má výrazné pochybnosti o tom, že bychom měli vládu tolerovat až do konce volebního období. Nakonec rozdílná hlasování ve sněmovně v poslední době jsou evidentní.

Jak ovlivní vaše další kroky rozhodnutí vlády vrátit zbývajících pět miliard ministerstvu obrany na armádní investice?

Zmizel tím poslední zbytek důvěry, který u nás měla. Zdůrazňuji však, že určitě nebudeme činit žádné kroky, které by narušily dohody o přijetí volebního zákona. Tady je vstřícnost vyjadřována ze všech směrů politického spektra.

Kromě tohoto nepochybného úkolu čeká zákonodárce ještě další klíčová norma, a tou je stavební zákon. Jakou dáváte naději zásadní úpravě stavebního řízení, kterou komunisté od počátku podporovali?

Je to jeden z klíčových zákonů, které vláda ve svém období předkládá. Není proto divu, že je předmětem ostrého sporu, podobně jako tomu bylo u zákona o ČNB. Na stole také bude nízkouhlíková energetika nebo zákoník práce s naším požadavkem na pětitýdenní dovolenou. To jsou věci, které pravicová opozice velmi efektivně ob-struuje. KSČM chce, aby byl stavební zákon přijat a byl co nejvíce efektivní. Každý od něj právem očekává, že zabrání průtahům ve stavebním řízení. Naštěstí jsme jeden podstatný krok stihli udělat, takže i kdyby nebyl nakrásně schválen, jedna věc už se výrazně změnila.

Máte na mysli fikci souhlasu?

Přesně tak. Při přijímání zákona o liniových stavbách byla schválena tato zásadní podmínka, která neumožňuje protahovat donekonečna definitivní verdikt. Stavební úřady už nemusejí čekat rok nebo dva na stanoviska dotčených orgánů a musejí rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Teď jde o to, zda přistoupíme na to, aby stavební úřady byly dál výrazně ovlivňovány samosprávnými orgány, nebo jestli to budou skutečně státní úřady.

Čemu dáváte přednost a proč?

Preferuji, aby šlo o státní orgán, který bude mít svá regionální pracoviště, ale jednotné řízení a jednotný výklad. Ve své advokátní praxi jsem zažil mnoho problémů se stavebním řízením a musím říct, že spoustu potíží způsobil právě rozdílný přístup stavebních úřadů, například v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Souhlasíte tedy s názorem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, že samosprávy jsou základním prvkem rozvoje území, neboť rozhodují o podobě územního plánu, přes který nejede vlak, ale z možného důvodu střetu zájmů by pod sebou neměly mít stavební úřady?

Souhlasím s tím, že obce nesmějí být nijak omezovány při rozhodování o územním plánu. To je součást samosprávy i ústavního pořádku. Pokud jde ale o výkon státní správy, o konkrétní správní rozhodnutí, musí se odvíjet od jednotného výkladu a metodiky. Nemůže platit co obec s rozšířenou pravomocí, to jiný pohled. Tolik stavebních řízení si Česká republika nemůže dovolit.

Hlavním mottem vládní verze přetavené do pozměňovacího návrhu Martina Kolovratníka z ANO je zrychlení výstavby, především bytové. Proč ho podle vás ODS tak zarytě odmítá?

Protože si zvykla, že z pozice starostů a radních lze dobře ovlivňovat stavební řízení, nechci přímo mluvit o nastavení cest pro možnou korupci. Jeden můj učitel říkal, že každý systém potřebuje nejméně jednou za sedm let obměnu, aby se našlo nové řešení, které bude výhodné pro občana, nikoliv pro úředníka.