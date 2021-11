„Od včerejšího vyhlášení výzvy se nám ozvala asi desítka svědků, jejichž svědectví by mohlo pomoci vyšetřování. Za jejich informace děkujeme,“ uvedl mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. V tom, jaké konkrétní materiály a informace se jim podařilo od svědků získat, zdali třeba někdo natočil pád kabiny, nechtěl být Robovský konkrétní. Potenciálními svědky mohou být i rodinní příslušníci herce Davida Novotného, kterého diváci znají třeba z filmu Vlastníci nebo seriálu Okresní přebor. Novotný včera napsal na sociální síť, že si jeho rodina v neděli bez něj vyrazila na výlet na Ještěd. "Slaňovali a lezli po hasičském žebříku. Dolů se dostali v pořádku," napsal herec na twitter.

Místo je nyní uzavřené kvůli vyšetřování. „Na místě aktuálně probíhají další z procesních úkonů, které se týkají ohledání místa činu a zajišťování stop souvisejících s touto tragédií. Máme přizvané znalce, kteří se podílejí na ohledání místa činu. Nedokážu odhadnout, jak dlouho budou tyto úkony trvat,“ dodal Robovský.

Areál nástupní stanice lanovky, stejně jako místo, kam se jedna z kabin zřítila je obehnané policejními páskami a lidé tam mají zakázaný přístup. „Pakliže budeme mít zajištěné všechny důležité věci pro trestní řízení, pak velmi pravděpodobně dojde k otevření prostoru a odklízení trosek části kabinové lanovky,“ řekl Deníku mluvčí krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Vrak kabiny lanovky je v majetku Českých drah, protože se jedná o železniční dopravní cestu. Až dojde k zajištění všech důkazů, bude tak převezen k dalšímu expertnímu zkoumání. Kdy to bude, nedokázal zatím nikdo na místě nehody říct. „Už včera ale policejní vyšetřovatel zahájil úkony trestního řízení pro prověřování trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který případnému pachateli hrozí trest od dvou do osmi let odnětí svobody,“ vysvětlil Robovský.

Přesnou příčinu neštěstí objasní vyšetřování, které zahájily České dráhy, Drážní inspekce i Policie ČR. Podle Petra Šťáhlavského z tiskového oddělení Českých drah má lanová dráha na Ještěd předepsaný systém prohlídek, kontrol a revizí, které jsou pravidelně prováděny a vedou se o nich zápisy a protokoly. „Denně se provádí vizuální prohlídka zařízení s vyzkoušením bezpečnostních prvků a každé pondělí pravidelná údržba zaměřená na odstranění případných závad, mazání zařízení a další drobné opravy. Každých 14 dní pak projde lanovka větší prohlídkou a jednou měsíčně tzv. komplexní kontrolou s protokolárními zápisy,“ uvedl Šťáhlavský. Dodal ještě, že velké revize se provádějí na lanové dráze dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim mezi letní a zimní sezónou. Právě dnes 1. listopadu měla být lanovka odstavena, aby mohla proběhnout podzimní revize. „Lana mají předepsanou defektoskopickou kontrolu, která se provádí u nosného lana každé tři roky a u menších lan, tažného a přítažného, každé dva roky. Poslední defektoskopická kontrola tažného lana proběhla v listopadu 2020. Další defektoskopickou zkoušku znalec doporučil provést do listopadu 2022,“ dodal mluvčí Českých drah.

Hasičský záchranný sbor Správy železnic je také na místě a jeho jednotka je nápomocná při vyšetřování a stabilizaci situace. „Budeme prošetřovat i spodní kabinu lanovky, kterou prohlédne soudní znalec, Drážní inspekce i kriminalisté. My budeme pomáhat s výškovou technikou, aby se tam dostali,“ řekl velitel Hasičského záchranného sboru Správy železnic pro Liberec Josef Šprl.

Podle generálního inspektora Drážní inspekce (DI) Jana Kučery vyšetřování potrvá minimálně půl roku. Za pádem lanovky by mohla být destrukce tažného lana. „Třeba taková kontrola defektoskopie lana trvá několik měsíců. Stejně tak to, že praskne tažné lano, by nemělo způsobit pád kabinky lanové dráhy. Jsou tam mechanismy, které mají nějakým způsobem fungovat, a my musíme zkoumat, proč se ta kabina zřítila,“ řekl ČTK.

Podle tiskového mluvčího ČD Petra Šťáhlavského je škoda na lanovce podle prvních odhadů 10 milionů korun. Opravy budou trvat několik měsíců a znovuzprovoznění lanovky na Ještěd je podmíněno také ukončením vyšetřování tragické nehody, která stála život průvodčího jedné z kabin.

Podle Lubomíra Hiláka, který v kabině lanovky jezdil 12 let jako průvodčí, je určitě vyloučena lidská chyba. „Obsluha je odborně vycvičená, jde o profíky, kteří vědí, co dělat. Určitě nešlo o selhání lidského faktoru. Nevím, jak na to reagoval průvodčí, který byl v kabině a co bylo příčinou pádu. Záleží na mnoha věcech, ale řekl bych, že šlo o technickou chybu,“ řekl Hilák a dodal, že hlavní náplní práce průvodčího je, aby cestující bezpečně převezl nahoru nebo dolu. „Průvodčí je ve spojení se strojníkem, může kdykoli lanovku zastavit. Personál je vycvičený tak, aby v krizové situaci reagoval správně. Je tam automatická brzda, která se přicvakne na nosné lano a kabina lanovky se zastaví a už se nehne,“ dodal z vlastní zkušenosti Hilák. Podle něj tento systém zafungoval tak jak má u spodní kabiny lanovky, která se zastavila na místě.

Co se stalo a jak vlastně lanovka na Ještěd funguje?

Lanová dráha na Ještěd má dvě kabiny, které jsou umístěny na dvou nosných lanech. Obě kabiny jsou propojeny tažným lanem, které vede z horní stanice a Přítažným lanem, které vede z dolní stanice. Kabina lanovky jede po nosném laně, které má průměr 5 centimetrů a tažné lano zajišťuje pohyb kabin. Strojník zajišťuje provoz lanovky ze stanice a průvodčí je přímo v kabině lanovky. Kabiny jezdí kyvadlově, to znamená, že jedna nahoru a druhá dolů, a obě se v jednom místě asi uprostřed dráhy potkají. "Obě kabiny lanovky se po přetržení tažného lana rozjely dolů směrem k dolní stanici. Tažné lano je totiž propojené s horní stanicí lanovky. U jedné s kabin zafungovala brzda, která kabinu zastavila na místě a průvodčí mohl zahájit evakuaci osob, na kterou je kabina vybavená. Proč se to samé nestalo u druhé kabiny a ta se následně zřítila, je předmětem vyšetřování," popsal okolnosti tragické nehody Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

Lanovka na Ještěd je v provozu od roku 1933, od roku 1975 v rekonstruované podobě. V současnosti jde o jedinou a poslední lanovku provozovanou Českými drahami, v jejich jízdním řádu je nyní vedena jako trať č. 900 (dříve 902, předtím 075). Slouží jak k dopravě turistů, tak i k zásobování horského hotelu Ještěd. Maximální dopravní rychlost je 10 m/s a jízdní doba je asi 4 minuty.