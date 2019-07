Konec školy! Začínají prázdniny. Jak tráví děti volný čas? Bývalo dobrým zvykem na nějaký čas odjet za babičkou a dědečkem, povídat si, poslouchat jejich vyprávění. Asi tisícovka žáků se v uplynulých pěti měsících tomuto věnovala v rámci programu Příběhy našich sousedů. Žáci měli za úkol s doprovodem svých učitelů zdokumentovat jeden konkrétní životní příběh a vytvořit z něj reportáž. Výjimečný příběh objevili žáci ze základní školy TGM ze Studénky.

Josef Hub za druhé světové války člen odbojové organizace Obrana národa sestrojil a uvedl do provozu vysílačku. Když se dozvěděl, že gestapo zavírá členy jeho skupiny, došlo mu, že i on je prozrazen. Stihl - než si pro něj přišlo gestapo - vhodit přístroj do žumpy.