"Potvrzuji, že jsem od předsedy ČSSD Jana Hamáčka dostal nabídku na post ministra zahraničí. Já v této věci rozumím předsedovi Hamáčkovi, že potřebuje řešit situaci na uvolněném postu. Rozumím mu, že potřebuje někoho, kdo zná situaci v rezortu a zahraniční politiku dělal a vlastně to leckomu asi připadá jako exkluzivní nabídka, ale já se přiznám, že mi připadá také trochu jako danajský dar," shrnul Lubomír Zaorálek na úvod tiskové konference.

Následně zdůraznil, že ministerstvo zahraničí není stejným ministerstvem, na jakém v minulosti působil. "Mně přijde, že ministerstvo zahraničí je v situace krále Leara, který rozdal všechno svým dcerám, až mu žádné kompetence nezůstaly." V této souvislosti se Zaorálek podivoval zejména nad tím, že zřízenec pro Rusko stojí mimo gesci ministerstva zahraničí.

"S tím, co se událo na ministerstvu zahraničí, se osobně srovnávám těžko. Dnes ho pokladám za takové vykuchané ministerstvo, kde ty důležité kompetence byly přeneseny jinam," dodal.

Za problém Zaorálek označil i skutečnost, že ministerstvo kultury v současnosti kvůli covidové krizi nefunguje ve standardním režimu. "Je tu poměrně intenzivní práce na tom, co se rozjelo. Některé věci jsou v běhu jako například program rozvolňování, uvolňování pro kulturu. Permanentně jednáme a tlačíme na to, aby vznikl nějaký program, jak uvolňovat oblast kultury," popsal.

Jsem člověk, který se nikam necpe

"Já jsem člověk, který se nikam necpe. Pokládám za přirozené pokračovat v práci zde," uvedl Zaorálek s tím, že cítí závazek pokračovat v tom, čemu se v současnosti věnuje na ministerstvu kultury.

"Neříkám, že jsem nenahraditelný. Nikdo není nenahraditelný. A mně by vůbec nevadilo, pokud by to tak mělo být a tady přijde člověk, který bude hluboce rozumět kultuře, člověk, který bude znám tomu prostředí, a kterému bude to prostředí důvěřovat, tak ho rád do toho prostředí zasvětím, protože si nemyslím, že jsem génius," nechal se stávající šéf kultury slyšet k případným změnám na ministerstvu.

Zaorálek přesto připustil, že je mu téma zahraniční politiky blízké a zabývá se jí stále. "Co se ale týče ministerstva zahraničí, je tady celá řada otázek, které jsem naznačil," dodal. Za současných podmínek Zaorálek proto nechce do rezortu vstupovat. "Jsem ochoten pobavit se s premiérem, jestli je šance toto změnit. Kladu si otázku, jestli dneska existuje jednotná česká zahraniční politika. Takže bych se ptal, jestli je zájem, aby něco takového existovalo. Ale nevím, jak v tomhle pořídím," zdůraznil.

Babiš: Obsadit resort je potřeba co nejdříve



Český premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Rádio Impuls uvedl, že by byl rád, kdyby o obsazení ministerstev zahraničí a kultury bylo jasno co nejdříve. "Pokud mě pan Zaorálek požádá o schůzku, určitě to přijmu," prohlásil předseda kabinetu.



Babiš rovněž uvedl, že Zaorálkovu úterní tiskovou konferenci moc nepochopil. Doplnil také, že nadále platí koaliční dohoda s ČSSD, podle níž si vládní strany nebudou vzájemně mluvit do obsazení ministerstev.

"Ano, jsem ochoten se o tom bavit, protože to není věc, která by mě nezajímala. Ale znovu opakuji: necpu se nikam, nikam nespěchám, mám práci tady a připadá mi rozumné, přirozené a logické v ní tady pokračovat. A snad dokonce mám i pocit, že právě to ode mě řada lidí čeká," shrnul Zaorálek.

"Takže: jsem připraven se podílet na řešení té situace, která vznikla, dokonce jsem řekl nějaké své podmínky a dovoluji si je dávat proto, že si stojím za tím, co jsem dělal. Dneska vám neřeknu konečný postoj, ale řeknu vám tohle: připadá mi normální pokračovat v práci na ministerstvu kultury, pokud nemám pocit, že přijde někdo kompetentní a bude mít důvěru prostředí," uzavřel Zaorálek tiskovou konferenci.

Český prezident Miloš Zeman v pondělí odvolal z postu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) a řízením rezortu dočasně pověřil staronového předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka. Pokud by Zaorálek přijal Hamáčkovu nabídku a stal se znovu ministrem zahraničí, na jeho místo na ministerstvu kultury by nastoupil starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).