Pivo zdražilo kvůli vyšším nákladům na pracovníky v oboru i kvůli dražším obalům, tabák zase v důsledku růstu spotřební daně. Nahoru šly ale také ceny služeb včetně ubytování i stravování v restauracích. „Takový růst spotřebitelských cen nikdo nečekal,“ konstatuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Raketový růst ceny benzinu je způsoben i faktem, že loni se kvůli koronavirové pandemii propadla cena ropy.

Auta jsou zase dražší jak kvůli přísnějším emisním limitům, tak i výpadkům v dodávkách čipů způsobených rovněž krizí kvůli koronaviru. Kovanda proto očekává, že Česká národní banka se letos pokusí inflaci brzdit dvojím hned zvýšením své základní úrokové sazby.

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka na zdražování nejvíce doplatí lidé, kterým zaměstnavatelé nezvyšují mzdu. Navíc se obává zhoršení podmínek pro poskytování hypoték a dalších úvěrů. Naopak peníze na spořicích účtech budou kvůli inflaci ztrácet hodnotu nejrychleji. Očekává proto, že se je budou více než dosud snažit investovat. „Populární mohou být akcie, nemovitosti, zlato či kryptoměny,“ odhaduje Křeček.

Další "záseky" do rozpočtu

InfografikaZdroj: DeníkBez alkoholu či tabáku se ale leckdo dokáže obejít. Všechny domácnosti bez rozdílu ovšem zřejmě již na podzim mohou očekávat další nepříjemné „záseky“ do svého rozpočtu. „Těžiště inflace se začne postupně přesouvat do citlivých položek jako jsou potraviny či náklady spojené s bydlením, a to především u elektřiny,“ varuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Ceny elektrické energie táhly vzhůru rostoucí výdaje na emisní povolenky, takže jsou již téměř stejně vysoko jako byly na svém historickém maximu. To nastalo v roce 2008 těsně před celosvětovým finančním kolapsem. „Ceny na burze již celý rok stoupají, takže pro ceny elektřiny nemáme dobré prognózy,“ řekl Deníku analytik Jiří Gavor. Emisní povolenky podle něj sice již zdražovat nebudou, zato se do rostoucí ceny elektřiny promítne ohlášené utlumování německých jaderných elektráren a s ním i nižší nabídka energie na trhu.

Zatímco na mezinárodních trzích již elektřina extrémně prodražila, do nákladů spotřebitelů se to promítne jen postupně a se zpožděním. Za prvé si dodavatelé nakoupili dnes spotřebovávanou energii již s předstihem za nižší cenu. Větší část ceny elektřiny, která se týká jejího přenosu a distribuce, navíc určuje Energetický regulační úřad.

Gavor očekává, že ten ji zvýší jen minimálně, takže celkové zdražení může být zhruba desetiprocentní. „Dá se očekávat, že si každý připlatíme asi tolik, jako bychom měli jednu měsíční platbu navíc,“ odhaduje Gavor.

Krajně nejistá situace

Analytik Petr Woff ze serveru cenyenergie.cz lidem doporučuje, aby místo obvykle výhodných smluv na dobu neurčitou uzavírali levné fixované smlouvy. „Tedy s garancí, že dodavatel nezdraží tržní cenu aspoň do konce roku 2022,“ řekl Deníku Woff.

Situace v dalších letech je podle něj ale krajně nejistá. Podle Woffa bude záležet na vývoji klimatu, technologií i na situaci v Německu po tamějších volbách.

„Pokud budou stále častější tornáda a povodně, nepodaří-li se efektivně nahradit uhelné elektrárny a v Evropě povládnou Zelení, může se stát, že poptávka převáží nad utlumenou nabídkou,“ obává se Woff. „Potom budou chudší občané trávit topnou sezonu ve svetrech,“ dodal.