Patří mezi ty Afghánce, kteří již dříve žili za hranicemi rodné země. Do Afghánistánu se vrátili pouze na určitou dobu, po převratu v zemi se snaží vrátit do svých nových domovů. Muž, který ukázal na kameru pas, žije v západním Londýně a živí se jako řidič Uberu. „Ambasáda nám řekla, abychom šli sem. Už tři dny se snažím dostat na letiště," vypráví zpravodajovi BBC.

Zoufalství tisíců lidí, kteří se snaží uprchnout za hranice Afghánistánu, se stupňuje každou hodinou. Mluvčí Tálibánu totiž v pondělí prohlásil, že neprodlouží domluvený termín pro evakuaci lidí ze země. „Mluvčí Tálibánu uvedl, že 31. srpen je takzvanou červenou linií. K tomuto datu měl americký prezident Joe Biden slíbit, že ze země odejdou poslední američtí vojáci. Pokud by se zdrželi v zemi déle, bude to Tálibán považovat za pokračující okupaci a v takovém případě mluvčí varoval před následky," píše BBC.

Podle zahraničních médií je situace na letišti každým dnem dramatičtější. „V davech u letiště jsou rodiny s dětmi. Mnohé nemají přístup k jídlu ani vodě," zmiňuje BBC.

Jak uvádí server LA Times, problém není pouze dostat se na některý z letů ze země, ale i k samotnému letišti. Tálibové totiž na hlavních příjezdových silnicích ke kábulskému letišti vybudovali kontrolní stanoviště. A ti, kteří jimi prochází, jsou v ohrožení života. „Svědci tvrdí, že na lidi je útočeno při jejich cestě k letišti," upozorňuje server LA Times.

Ti šťastnější, kterým se podařilo z Afghánistánu odletět, jsou nyní sice vděční za šanci na nový život, zároveň je ale trápí budoucnost jejich země. Do letadla se dostal třeba i bývalý afghánský spolupracovník BBC Bilal Sarwary. „Neděle, 22. srpna 2021. Den, kdy jsem opustil svoji zemi, svoje město, svůj Kábul. Masakr mých snů a ambicí. Tragický den mého života," napsal Sarwary na twitteru. V posledních dvaceti letech v Afghánistánu spolupracoval se zahraničními vojáky i médií, nejdříve jako překladatel.

Sunday 22 August 2021: The day I leave my country, my city, my Kabul. A massacre of my dreams and aspirations. A tragic day in my life.