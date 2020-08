"Máme několik pravděpodobných diagnóz. Zvažujeme i možnost otravy, ale zatím jsme nenašli stopy jedu v jeho krvi ani moči," citovala agentura Ria Novosti zástupce vedoucího lékaře omské nemocnice Anatolije Kaliničenka. Podle něj jsou vzorky zkoumány v Omsku i v Moskvě.

Vedoucí lékařů nemocnice v Omsku Alexandr Murachovskij dnes později podle agentury Interfax řekl, že hlavní "pracovní diagnózou" je metabolická porucha, která vyvolala prudký pokles hladiny cukru v krvi. Podle něj už lékaři vyloučili mrtvici, infarkt či virové onemocnění, včetně nákazy koronavirem. V těle nebyly zatím objeveny stopy jedu. Na kůži a oděvu se sice našly chemikálie, byly to ale běžné látky, jako například z plastových kelímků, uvedl vedoucí lékař.

Už dříve dnes ráno lékařské konzilium v omské nemocnici dospělo k závěru, že současný zdravotní stav Navalného neumožňuje jeho převoz. Navalného mluvčí Kira Jarmyšová k tomu na twitteru napsala, že za tímto rozhodnutím stojí Kreml. Podle ní se snaží převoz zdržet, aby "stopy jedu v těle už nemohly být prokázány".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes novinářům řekl, že je na ruských lékařích, zda převoz do Německa povolí. Potvrdil, že němečtí lékaři s letadlem pro Navalného dnes přiletěli do Omsku a dostali podle něj pozvání do nemocnice na konzultace.

Už ve čtvrtek Peskov novinářům řekl, že přeje Navalnému brzké uzdravení, jako by to přál "jakémukoli jinému ruskému občanovi". Peskov také slíbil pomoci s převozem do zahraničí, pokud takovou žádost dostane.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy udělalo špatně a letadlo proto nouzově přistálo v Omsku.

Navalnyj patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl vícekrát vězněn. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady v období 2012-2014 bylo politicky motivované.

Před rokem byl Navalnyj během pobytu ve vězení převezen do nemocnice, údajně kvůli alergické reakci. Uvedl tehdy, že mohl být otráven.

Německo prozatím nevylučuje, že Navalnyj byl otráven

Vláda německé kancléřky Angely Merkelové prozatím nevylučuje otravu jako možnou příčinu zdravotního kolapsu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Na dnešní tiskové konferenci v Berlíně to prohlásil mluvčí Merkelové Steffen Seibert. Dodal, že všechny okolnosti případu musí být plně a hodnověrně vysvětleny. O otravě hovoří spolupracovníci Navalného.

Vážné podezření z otravy podle Seiberta existuje. "Prioritou je samozřejmě zachránění života Navalného a jeho zotavení," uvedl. Dodal, že přáním Německa je, aby ruský opozičník dostal lékařskou pomoc, která by ho mohla zachránit.

Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta "jakákoli lékařská pomoc" ve Francii nebo v Německu.

Berlín se chystá léčit Navalného, ruští lékaři převoz nedoporučují

Letecký speciál, který má ze sibiřského Omsku dopravit do Berlína ruského opozičního předáka Alexeje Navalného trpícího příznaky otravy, odstartoval dnes ráno z Německa. K převozu do berlínské nemocnice Charité udělily ruské úřady veškerá potřebná povolení, sdělil agentuře DPA Navalného spolupracovník a filmový producent Jaka Bizilj. Agentura Reuters ale dnes s odvoláním na Navalného mluvčí uvedla, že ruští lékaři nově nedoporučili převoz kvůli pacientovu špatnému stavu.

"Hlavní lékař uvedl, že Navalného nelze převézt, protože jeho stav je nestabilní," napsala mluvčí Kira Jarmyšová na twitteru. Jarmyšová zároveň obvinila Kreml, že stojí za tímto rozhodnutím. Uvedla také, že pokud Navalnyj zůstane v Omsku, je ohrožen jeho život, protože místní nemocnice nemá dostatečné vybavení.

Podle agentury Ria Novosti se dnes ráno sešlo lékařské konzilium, jehož se zúčastnili i specialisté z Moskvy, aby zhodnotilo zdravotní stav opoziční lídra. Německý letoun, který ho má odvézt, je podle agentury Reuters už v ruském vzdušném prostoru a brzy by měl přistát v Omsku.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník letěl ve čtvrtek ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován. Je v bezvědomí a napojený na plicní ventilaci.

Jarmyšová tvrdí, že Navalnyj byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Podle lékařů je otrava jednou ze zvažovaných možností.

Bizilj, který již v minulosti organizoval převoz zřejmě rovněž otráveného člena protestní hudební skupiny Pussy Riot Pjotra Verzilova, deníku Bild dříve sdělil, že letoun se specialisty na pacienty v bezvědomí by měl Navalného dopravit do Berlína ještě dnes ráno, pokud to pacientův stav umožní.