Podle prvních zpráv zástupců železnice jely vlaky v tomtéž směru a první z nich se náhle zastavil, protože zatím neznámí pachatelé použili v několika vagonech záchrannou brzdu. Vlaky nejely rychle, několik vagonů je přesto poničených a dva se podle agentury AP po vykolejení převrátily. Premiér Mustafá Madbúlí později uvedl, že příčina neštěstí zatím nebyla objasněna.

Druhá souprava do první narazila zezadu poblíž města Tahtá, které leží na břehu Nilu asi 360 kilometrů jižně od Káhiry. Neštěstí se týká vlaků, z nichž první jel z Luxoru do Alexandrie a druhý z Asuánu do Káhiry.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W — BNO News (@BNONews) March 26, 2021

Z videí šířených na sociálních sítích byli vidět lidé uvázlí ve vagonech, někteří byli zřejmě v bezvědomí. Na jednom z videí pasažér křičel: "Pomozte nám. Lidé umírají!". Na záběrech byla žena vklíněná vzhůru nohama pod sedadly, volala o pomoc.

Házim Salimán, který žije v blízkosti železniční trati a náraz slyšel, řekl, že v první chvíli myslel, že šlo o srážku vlaku s autem. Když přišel na místo nehody, viděl na zemi mrtvé a zraněné. Byly mezi nimi podle něj i ženy a děti. "Odnesli jsme mrtvé a zraněné jsme naložili do sanitek," řekl.

Na místo bylo vysláno více než 100 sanitek, uvedla ministryně zdravotnictví Halá Zajdová. Zranění byli podle ní převezeni do čtyř nemocnic. Někteří utrpěli fraktury a řezné rány.

Do Suhágu byla vypravena dvě letadla s 52 lékaři, převážně chirurgy, uvedla Zajdová na tiskové konferenci v provincii. Premiér Madbúlí doplnil, že zranění vyžadující náročné operace budou vojenským letounem přepraveni do Káhiry. Hlavní prokurátor Hamáda Saví podle premiéra přijel na místo nehody, aby vyšetřil okolnosti tragédie.

"Železnice byla po celá desetiletí zanedbávána do té míry, že byly docela zastaralá a extrémně nebezpečná," řekl Madbúlí novinářům. "Utratili jsme miliardy za modernizaci železnice, ale zbývá ještě dlouhá cesta k dokončení všech požadovaných prací," dodal. Vláda podle premiéra zaplatí v přepočtu 141 500 korun každé rodině, které nehoda vzdala příbuzného. Zranění dostanou kompenzaci ve výši 28 300 až 56 600 korun podle rozsahu újmy.

Z Egypta přicházejí zprávy o vlakových neštěstích často. Při tom nejtragičtějším uhořelo ve vlaku v roce 2002 jižně od Káhiry 370 lidí. V roce 2019 narazila souprava na káhirském hlavním nádraží do zátarasu. O život tehdy přišlo přes 20 lidí a více než 40 se zranilo. Kvůli této nehodě odstoupil ministr dopravy Hišám Arafát.