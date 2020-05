Potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu za sobotu přibylo 1737, jejich celkový počet tak stoupl na 154 175. Kolem 112 tisíc lidí se už ale uzdravilo, uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Uzdravených je teď každý den více než nově infikovaných. V sobotu jich podle odhadu RKI bylo na 2200.

Sestupný trend je patrný i pokud jde o úmrtí osob nakažených koronavirem. V sobotu institut spadající pod německé ministerstvo zdravotnictví jich zaznamenal 140, od začátku epidemie celkem 5640. Je to méně, než v pátek, kdy bylo zaznamenáno 179 úmrtí, a ve čtvrtek (227 úmrtí). Ve spolkové republice z rozličných příčin každý den v průměru umírá kolem 2600 osob.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Většina nákaz i úmrtí nadále spadá na trojici spolkových zemí - Bavorsko (40 912 případů a 1596 úmrtí), Severní Porýní-Vestfálsko (31 669 případů a 1096 úmrtí) a Bádensko-Württembersko (30 761 případů a 1237 úmrtí).

Počet mrtvých s covid-19 v Belgii vzrostl o 178 na 7094

Počet mrtvých s onemocněním covid-19 v Belgii přesáhl 7000, oznámily dnes tamní úřady. Za posledních 24 hodin země s 11,5 miliony obyvatel hlásí 178 nových obětí. Je to nicméně méně než o den dříve, kdy Belgie informovala o 241 mrtvých.

"Celkem zemřelo 7094 lidí, je o nárůst o 178 za posledních 24 hodin," citovala CNN z prohlášení belgických úřadů. "Pokud jde o těch 178 úmrtí, 75 z nich bylo v nemocnici a 103 v pečovatelských domech," dodaly úřady. Počet nakažených vzrostl o 809 na celkových 46.134.

"Pomalu klesá" i počet hospitalizovaných pacientů, za posledních 24 hodin jich nemocnice přijaly 204, oznámily úřady. Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče se pak snížil o 43.

Belgie má v přepočtu na obyvatele jednu z nejhorších bilancí úmrtí na komplikace spojené s koronavirem na světě. Jedním z důvodů je ale též odlišný způsob vedení statistiky. Jako jedna z mála zemí světa totiž Belgie započítává i případy úmrtí v zařízeních, která pečují o seniory. Ve statistice se tak často objeví i případy, u kterých je jen podezření na nákazu virem SARS-CoV-2, které však nebylo potvrzeno testy.

Počet nakažených v sousedním Nizozemsku vzrostl o 655 na celkových 37.845. Zemřelo dalších 66 lidí s onemocněním covid-19. Předcházející, sobotní bilance činila 120 mrtvých. Ve svém denním přehledu to dnes uvedl Nizozemský institut pro veřejné zdraví (RIVM). Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne všechny podezřelé případy jsou testovány, dodal ústav.

Polsko má 526 mrtvých, Maďarsko 272, Slovensko 18

V Polsku se potvrdila nákaza koronavirem už u 11.395 lidí. V zemi s více než 38 miliony obyvatel zemřelo 526 pacientů s nemocí covid-19, informovalo dnes místní ministerstvo zdravotnictví. V téměř desetimilionovém Maďarsku se virus SARS-CoV-2 prokázal u 2500 lidí, z nichž 272 zemřelo. Hlavní město Budapešť zavádí od pondělí povinné zakrývání úst a nosu na veřejnosti. Na Slovensku je podle aktuálních dat 18 mrtvých a 1379 nakažených.

V Polsku od soboty přibylo 122 nakažených a s nemocí covid-19 zemřeli další dva lidé. V nemocnicích po celé zemi je podle stanice TVN 24 celkem 2749 lidí. Z téměř 11.400 nakažených se už 2265 lidí uzdravilo.

Nejpostiženější v Polsku nadále zůstává Mazovské vojvodství, které zahrnuje Varšavu a její okolí. Nákaza se zde prokázala u více než 2300 lidí. Na druhém místě je s více než 1800 případy Slezské vojvodství, které hraničí s českým Moravskoslezským krajem.

V Maďarsku se virus SARS-CoV-2 prokázal už u 2500 lidí. Od soboty přibylo téměř šest desítek případů nákazy. Nemoci covid-19 podlehlo dalších deset lidí, a celková bilance tak vzrostla na 272 mrtvých, uvádí statistika na vládních stránkách koronavirus.gov.hu. V nemocnicích zůstává 927 lidí, uzdravilo se 485 pacientů.

Na první příčce v počtu nakažených je nadále hlavní město Budapešť (1274 případů), následované Pešťskou župou, která metropoli obklopuje (350).

Budapešťský starosta Gergely Karácsony rozhodl, že od pondělí si budou muset lidé na veřejnosti zakrývat ústa a nos. Nařízení platí pro obchody, nákupní centra a tržnice, ale i prostředky městské hromadné dopravy či taxíky. Kromě textilní roušky budou moci lidé používat i šály či šátky. Výjimkou budou mít děti mladší šesti let, které budou moci po městě dál chodit bez zakrytého obličeje. Budapešťský dopravní podnik hodlá na stanicích metra rozdat v následujících dnech až 60.000 roušek.

V pátek maďarský premiér Viktor Orbán potvrdil, že země od 4. května začne uvolňovat plošná omezení.

Na Slovensku, které má zhruba 5,4 milionu obyvatel, se zatím nakažení virem SARS-CoV-2 prokázalo u 1379 lidí. Osmnáct lidí podle posledních údajů na covid-19 zemřelo a 394 se vyléčilo. Od počátku epidemie Slovensko provedlo více než 70.000 testů.

Na Slovensku, kde se na konci února konaly parlamentní volby, se během epidemie covid-19 vyměnila vláda. Podle průzkumu agentury Focus, který dnes zveřejnil Denník N, si Slováci myslí, že boj s koronavirem zvládal lépe bývalý premiér Peter Pellegrini (37,6 procenta) než současný předseda vlády Igor Matovič (21,6 procenta). Podle 32 procent dotázaných jsou na tom premiér Matovič i jeho předchůdce Pellegrini se zvládáním krize stejně. Agentura Focus se v polovině dubna ptala 1016 Slováků.

V Itálii zemřelo 260 lidí s koronavirem, nejméně od půlky března

V Itálii za poslední den zemřelo 260 lidí s koronavirem, což je nejméně od 14. března. Oproti předchozímu dni, kdy se bilance také dostala na nejnižší úroveň za poslední týdny, se počet mrtvých snížil o více než 150. Celkový počet obětí dosáhl 26.644. Informoval o tom úřad civilní ochrany.

V jihoevropské zemi se nyní snižují i počty nově nakažených, dnes jich úřady hlásí 2324. Celkem mělo v Itálii pozitivní test na koronavirus 197.675 lidí, což je nejvíce po USA a Španělsku.

V posledních dnech převažují v denních statistikách ohledně nákazy relativně pozitivní zprávy. Kromě dramatického poklesu úmrtí, jejichž počet se naposledy dostal přes hranici 500 21. dubna, se neustále snižuje obsazenost lůžek v nemocnicích. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 2009 pacientů. Poprvé po několika dnech se ale dnes zvýšil počet aktuálně infikovaných lidí ze 105.847 na 106.103. Uzdravených je téměř 65 tisíc.

Nejhorší fázi pandemie prožívala Itálie v druhé půlce března, 27. března dosáhla denní bilance úmrtí rekordní výše 919.

Situace se zjevně lepší i v Lombardii, která je italským epicentrem nákazy. Obětí tam dnes přibylo 56, což polovina oproti sobotním 103.

Celostátní karanténa, kterou obyvatelé Itálie musejí dodržovat od poloviny března, má skončit 3. května. Premiér Giuseppe Conte dnes večer na tiskové konferenci oznámí přesný harmonogram uvolňování restrikcí.

Conte: Průmysl začne znovu fungovat 4. května, školy až v září

Itálie začne od pondělí 4. května v rámci uvolňování opatření zavedených kvůli koronaviru obnovovat průmyslovou výrobu, školy v zemi se ale opět otevřou až v září. Prohlásil to premiér Giuseppe Conte.

"V této chvíli pracujeme na tom, aby se podařilo znovuotevřít velkou většinu podniků od zpracovatelského průmyslu až po stavební," řekl Conte italskému deníku La Repubblica. Detaily plánu by měly být zveřejněny v příštích dnech, dodal. Společnosti budou muset podle italského premiéra ještě před svým otevřením přijmout přísná zdravotně-bezpečnostní opatření.

Itálie byla první evropskou zemí, kterou pandemie koronaviru těžce zasáhla. Celostátní karanténa platí v zemi od první půlky března a Conte se již dříve nechal slyšet, že řada karanténních opatření zejména v oblasti společenského života bude muset zůstat v platnosti až do doby, kdy bude dostupná vakcína na nemoc covid-19.

Jak poznamenala agentura Reuters, znovuotevření italské ekonomiky ostře sleduje množství zemí po celém světě, některé státy zasažené nákazou nicméně k určitému uvolnění přijatých opatření přistoupily již dříve.

Itálie v sobotu oznámila nejméně obětí koronaviru od března. Počet mrtvých narostl jen o 415. Nejnižší za pět dní byl i počet nově nakažených, pozitivních testů bylo od pátku 2357.

Španělsko hlásí 288 nových úmrtí, nejméně za měsíc

Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo v souvislosti s koronavirem dalších 288 lidí. Je to nejmenší denní přírůstek za více než měsíc, informovala dnes s odvoláním na statistiku tamního ministerstva zdravotnictví agentura Reuters. V sobotu 47milionová země hlásila 378 mrtvých, celková bilance obětí je nyní 23 190.

V sobotu Španělsko registrovalo 223 759 případů nákazy, což z něj po Spojených státech činí co do počtu nakažených druhou nejvíce zasaženou zemí na světě. První případ na španělské půdě úřady potvrdily na konci ledna, nemoc plně propukla v březnu.

Dnešní mimořádně nízká denní statistika úmrtí je nejnižší od 18. března, deník El País ale v této souvislosti upozornil na to, že k poklesu bilancí dochází pravidelně každý víkend, a to kvůli zpoždění při nahlašování obětí v jednotlivých regionech. Během svátečních dnů totiž pracuje jen minimum zaměstnanců, a tak jsou někdy úmrtí z víkendu započítána do statistik až začátkem pracovního týdne.

Španělsko v souvislosti s šířením nemoci zavedlo řadu přísných opatření, mimo jiné zakázalo vycházet ven dětem mladším 14 let. Úplná izolace, proti které vystupovali rodiče i odborníci, ale dnes skončila a děti poprvé po více než šesti týdnech mohly do ulic. Podle nových pravidel mohou strávit denně venku maximálně hodinu, a to mezi devátou ráno a devátou večer. Procházky jsou povoleny do vzdálenosti jednoho kilometru od bydliště. Stále ale nesmí na dětská hřiště, která jsou zavřená, stejně jako parky.

Pro statisíce španělských dětí je právě kvůli možnosti opustit po více než měsíci byt dnešek svátkem. Například devítiletá Lucía Ibanezová řekla agentuře Reuters, že se jí po procházkách stýskalo a že "cítit vzduch na tváři" je skvělý pocit.

Jiné rodiny ale zažívají paradoxní situaci, kdy mladší děti na čerstvý vzduch mohou, ale jejich starší sourozenci nikoli. Například patnáctiletý Miguel Sánchez z Madridu musí být v domácí izolaci i dál, zatímco jeho mladší bratr ven smí, napsal server BBC. "Rozčiluje ho to a ptá se, proč jeho mladší bratr ven může a on ne," popisuje situaci jeho matka, učitelka Cristina Carrascová.

Dětští psychologové ale i částečné povolení vycházek pro mladší děti vítají. I jedna hodina denně podle nich významně povzbudí jejich duševní pohodu. "Změna rutiny, možnost být venku na slunci - to všechno je nesmírně důležité," citovala BBC madridskou psycholožku Lauru Piňerovou. List El País také připomněl, že i když děti nad 14 let nesmí ven na procházku, mimo byt mohou vyjít například pokud míří na nákup nebo obstarávají jiné nutné pochůzky.

Pokud se bude šíření nákazy v zemi i nadále zpomalovat, budou moci brzy chodit ven i děti starší 14 let. Španělský premiér Pedro Sánchez v sobotu oznámil, že pokud se bude situace kolem nákazy vyvíjet příznivě, budou moci od 2. května chodit ven za sportem či na procházku bez výjimky všichni Španělé.

Počet nakažených v Rusku se opět zvýšil, vzrostl o 6361

Počet nakažených koronavirem v Rusku se opět zvýšil, za posledních 24 hodin vzrostl o 6361. O den dříve přibylo 5966 infikovaných, uvedla agentura Reuters s odvoláním na operativní štáb boje s nákazou. Celkový počet nakažených tak vzrostl na 80 949. Zdravotníci v zemi se 146 miliony obyvatel evidují také 66 nových úmrtí - tedy stejný počet jako o den dříve. Celkový počet smrtelných obětí epidemie tak vystoupil na 747.

Kromě Moskvy je v Rusku nejohroženějším místem Moskevská oblast, která metropoli obklopuje. Dalším epicentrem nákazy je pětimilionový Petrohrad, kde jsou ovšem nárůsty nemocnosti ve srovnání s Moskvou zhruba třetinové. Ruská metropole registruje více než 40.000 nakažených. Přes 45 procent nově infikovaných přitom podle úřadů nevykazovalo žádné příznaky nemoci covid-19.

Epidemie koronaviru v ruské metropoli zatím nedosáhla vrcholu a město čeká ještě "několikatýdenní výzva". V rozhovoru se státní televizí Rossija 24 to řekl starosta Moskvy Sergej Sobjanin. "Bohužel nemohu říci, že jsme dosáhli vrcholu či nějakého pozitivního vývoje," uvedl Sobjanin. "Co více, podle mého názoru nejsme ani v polovině cesty," dodal.

Moskevské nemocnice se podle něj snaží s výzvami "vypořádat", nicméně místní úřady zároveň usilují o navýšení počtu lůžek pro infikované pacienty v příštích deseti dnech. Žádné zpřísnění dosavadních opatření, která v metropoli platí, se ale zatím neplánuje, vyplynulo podle americké CNN z rozhovoru.

V Británii přibylo 413 obětí covid-19, nejméně od konce března

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 413 lidí s onemocněním covid-19. Ve srovnání se sobotními daty je mrtvých téměř o polovinu méně. Celkem se bilance obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, vyšplhala v Británii na 20 732.

Dnešní bilance zemřelých s covid-19 je nejnižší za celý uplynulý týden. V pondělí přibylo 449, v úterý 823, ve středu 763, ve čtvrtek 616, v pátek 684 a v sobotu 813 mrtvých. Nižší denní přírůstek obětí než ten dnešní měla Británie naposledy 31. března (381 mrtvých).

Johnson se v pondělí vrátí do práce, potvrdil ministr Raab

Britský premiér Boris Johnson, který musel být začátkem dubna hospitalizován kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, se v pondělí vrátí do práce. Velmi se na to těší. Potvrdil to dnes ministr zahraničí Dominic Raab, který nyní Johnsona zastupuje ve vedení země. Jak Raab dodal, vláda nebude spěchat s uvolňováním opatření zavedených kvůli šíření koronaviru a "bude jednat opatrně", aby se vyhnula opětovnému nárůstu infekcí a tím pádem i opětovnému zavedení přísných opatření. To by totiž vedlo k poškození důvěry veřejnosti, myslí si šéf britské diplomacie.

Britská vláda se v minulý dnech stala terčem kritiky za to, že na šíření koronaviru zareagovala příliš pomalu. Raab to ale již dříve odmítl. Kabinet se podle něj vždy řídil doporučením odborníků. Kritiku si kabinet vysloužil mimo jiné od nového lídra opozice Keira Starmera i za nízký počet testů na koronavirus, které se v Británii denně provádí.

Poslední dobou chce ale veřejnost od vlády rovněž slyšet určitý plán, kdy země přistoupí ke zmírnění karanténních opatření. "Jsme v citlivé a nebezpečné fázi a musíme si být jistí, že příští kroky budou pečlivě podložené," řekl Raab televizní stanici Sky News. Vláda podle něj na plánu pro zmírnění opatření pracuje. "Teď by ale nebylo zodpovědné začít o jednotlivých opatřeních spekulovat," dodal. Veřejnost vyzval, aby se i nadále opatřeními, která zahrnují mimo jiné zákaz vycházení kromě nezbytných cest, řídila.

Pětapadesátiletý Johnson 27. března oznámil, že se nakazil koronavirem. Příznaky nemoci řadu dní neustupovaly, proto jej 5. dubna převezli do nemocnice. Následující den se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil tři noci. Po týdnu v nemocnici premiéra v neděli 12. dubna propustili. Následně se Johnson zotavoval na venkovském sídle britských premiérů Chequers.