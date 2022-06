Čtyřmetrovou samici rejnoka ulovil rybář do sítě u ostrova Koh Preah, který se nachází na severním kambodžském úseku řeky. Ihned poté, co se ohrožený druh ryby chytil na háček, muž kontaktoval organizaci Wonders of Mekong zabývající se ochranou této řeky.

„Je to velmi vzrušující zpráva, protože se jedná o největší sladkovodní rybu na světě,“ řekl CNN biolog Zeb Hogan, bývalý moderátor pořadu „Obří ryby“ na kanálu National Geographic a nyní člen projektu Wonders of the Mekong. „Znamená to také, že tento úsek řeky je stále zdravý. Existuje tedy naděje, že tyto obrovské ryby zde stále žijí,“ dodal.

Obří samice trnuchy thajské byla pojmenovaná Boramy, což v khmerštině znamená „úplněk“. Jméno dostala kvůli svému baňatému vzhledu připomínajícímu Měsíc. Poté, co byla elektronicky označena, aby vědci mohli sledovat její pohyb a chování, ji vesničané spolu s ochránci vypustili zpět do řeky.

Vědci jsou sice z délky rejnoka nadšení, ve skutečnosti ale neexistuje žádná oficiální evidence ani databáze největších sladkovodních ryb. „Jedná se o zdokumentovaného jedince během dvaceti let výzkumu obřích ryb v řekách a jezerech na šesti kontinentech,“ vysvětlil Hogan britské BBC.

Poslední největší zaznamenanou rybou byl 293kilogramový sumec, kterého místní ulovili proti proudu řeky v severním Thajsku v roce 2005.

Spolupráce při ochraně přírody

Projekt ochrany přírody spolupracuje s Kambodžskou rybářskou správou na vytvoření sítě rybářů, kteří upozorní výzkumníky, pokud uloví obří nebo ohrožené ryby. „Nález rejnoka je důkazem toho, že příroda stále může přinášet nové a mimořádné objevy. Také to ukazuje, že mnoho největších vodních tvorů je žalostně málo prozkoumaných,“ řekl doktor Hogan.

Trnucha thajská se řadí mezi ohrožené živočišné druhy. Nyní ji ochránci spatřili již podruhé od letošního května. Poslední nalezený exemplář vážil 181 kilogramů. „Když se objeví rekordní ryby, znamená to, že vodní prostředí je stále relativně zdravé. To je v kontrastu s tím, co se děje v místech, jako je řeka Jang-c’-ťiang, kde vědci ohlásili vyhynutí čínského rejnoka,“ sdělil známý vědec pro BBC.

Mekong má třetí nejrozmanitější rybí populaci na světě, tvrdí místní říční komise. Řeka se bohužel potýká s nadměrným rybolovem, znečištěním, pronikáním slané vody a úbytkem sedimentů, což způsobilo úbytek ryb. Podle organizace Wonders of the Mekong jsou těmito změnami ohroženi zejména rejnoci, kteří hromadně hynou, a to i přes zavedená ochranářská opatření včetně omezení rybolovu a zavedení říční stráže.

„Hluboké tůně Mekongu udržují život ve velkém měřítku. Tření v tomto kritickém prostředí každoročně produkuje miliardy ryb, které zajišťují potravinovou bezpečnost a živobytí milionům lidí v Kambodži a Vietnamu,“ vysvětlil Hogan.

Pozoruhodní rejnoci



- Jsou nadřádem příčnoústých paryb.

- První důkazy o existenci se našly v usazeninách vzniklých před 150 miliony let.

- Jsou blízcí příbuzní žraloků.

- V přírodě se vyskytuje přes 660 druhů.

- Električtí rejnoci dokážou vydávat silné elektrické výboje, příkladem jsou parejnok elektrický či rejnok ostnatý.

- Mezi jedovaté rejnoky se řadí například trnucha modroskvrnná, která má na ocase jedový osten. Ačkoliv se řadí mezi nejnebezpečnější rejnoky, tak zranění nebývají pro člověka smrtelná, nicméně mohou být dlouho bolestivá.

- Největším rejnokem je manta obrovská. Na šířku může dosahovat až devíti metrů.

- Nejmenším zástupci rejnoků měří okolo deseti centimetrů.

- Jsou dobří plavci, mnoho jich je ale přizpůsobeno životu na dně. Jejich pohyb je velmi podobný letu ptáka.

- Jsou noční živočichové, den tráví zahrabaní v písku. Potravu hledají u dna. Živí se drobnými živočichy nebo planktonem.

- Rejnoci jsou také pochoutkou v mnoha kuchyních.