Nádraží v celém Německu zejí prázdnotou. Cestující, kteří se přesto rozhodli vyjet, vyhlížejí zpožděné vlaky a komplikovaně se pokoušejí dostat do cíle své cesty. Přijíždějící vlaky jsou přeplněné.

Ohnisko stávky se nachází ve východních spolkových zemích. Mluvčí německých drah Achim Stauss uvedl, že se firma pokouší zajistit, aby vyjel alespoň každý čtvrtý vlak na delší vzdálenost a aby mezi velkými městy vyjel jeden vlak každé dvě hodiny.

Železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) už dříve vyzval cestující, aby zbytné cesty odložili. Slíbil také, že už zakoupené lístky na období stávky plně nahradí.

Bude stávka pokračovat?

Organizátor stávky, kterým je odborový svaz strojvedoucích (GDL), příští týden rozhodne, kdy a zda bude stávka pokračovat, řekl dnes televizi ZDF předseda svazu Claus Weselsky. GDL chce stávkou dosáhnout zvýšení mezd přibližně o 3,2 procenta a jednorázového příspěvku kvůli dopadům pandemie 600 eur (více než 15 200 Kč).

Podle údajů Deutsche Bahn, do nichž nahlédla agentura DPA, vydělává německý strojvedoucí včetně přídavků a vánočního bonusu od 44 tisíc do 52 tisíc eur ročně (1,18 milionu až 1,33 milionu Kč). Průvodčí pobírají 37 tisíc až 50 tisíc eur za rok a lidé, kteří prodávají lístky u okének, si přijdou na 33 tisíc až 41 500 eur za rok.

Stávka přišla uprostřed letní sezony, kdy je zájem o cestování vždy vyšší. Společnost Deutsche Bahn podobně jako jiní dopravci v uplynulých měsících zaznamenala kvůli pandemii prudký pokles zájmu o cestování a musela požádat o pomoc německý stát. Evropská komise (EK) v úterý Berlínu povolila vyplatit národnímu dopravci DB státní pomoc 550 milionů eur (téměř 14 miliard Kč).

Podle ekonomů a lobbistických skupin může stávka nákladních vlaků ještě zhoršit situaci zásobovacích řetězců v největší evropské ekonomice. Automobilový svaz VDA uvedl, že stávka vytváří nejistotu a nepříznivě dopadne na logistiku tohoto průmyslu, který se také stále potýká s dopady koronaviru.

Dvoudenní stávka strojvedoucích německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB) dnes obyvatele Berlína příliš nezaskočila, s problémy se naopak na berlínském hlavním nádraží potýkali cizinci nebo lidé, kteří směřovali mimo německou metropoli. V hlavním městě je možné bez potíží cestovat metrem, tramvají či autobusem, ve velmi omezeném režimu funguje městská železnice S-Bahn. Stávku za vyšší mzdy zahájili už v úterý večer strojvedoucí nákladní dopravy, ke kterým se dnes nad ránem přidali jejich kolegové z osobních vlaků. Protestní akce skončí v pátek v 02:00.

Stávka v Berlíně zaskočila hlavně cizince



Nástupiště berlínského hlavního nádraží dnes byla nezvykle opuštěná, na lavičkách posedávali jen cestující s velkými kufry, kteří doufali, že spoj jejich směrem přece jen pojede. Takto na spoj čekala i dvojice Rumunů.



"Chceme jet do Frankfurtu nad Odrou," řekli ČTK. Nakonec se dozvěděli, že žádný vlak z hlavního nádraží do Frankfurtu zřejmě nevyjede. Jako doporučení dostali radu dostat se do braniborského Erkneru, odkud regionální vlaky do Frankfurtu nad Odrou u hranic s Polskem omezeně jezdí.



Do Erkneru, odkud mohou pokračovat regionálním vlakem, doporučují DB využít městskou železnici. Ta v centru Berlína jezdí ve dvacetiminutovém intervalu, linky ale v celé délce neobsluhuje. Rumuni tak odjeli se soupravou S-Bahn do stanice Ostkreuz, kde museli přestoupit na linku do Erkneru. Jindy hodinová jízda do Frankfurtu nad Odrou se tak proměnila na několikahodinovou cestu s nejméně dvěma přestupy.



Zaskočen stávkou byl také Američan, který se dopoledne snažil dostat do Drážďan. Od zaměstnance zákaznického centra se dozvěděl, že jeho přímý vlak byl bez náhrady zrušen. Do saské metropole se může dostat jen s přestupy a nejrychlejší cesta navíc potrvá kolem čtyř hodin. To je dvojnásobek běžné jízdy spojem InterCity. "Musím jet, v Drážďanech mě čekají," řekl zpravodaji ČTK.