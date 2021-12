Šíří se extrémně rychle. Omikron už je v 89 zemích světa, varují vědci z WHO

ČTK

Koronavirovou variantu omikron zaznamenalo už 89 zemí světa, informovala v sobotu Světová zdravotnická organizace (WHO). Omikron se rychle šíří ve státech s vysokou úrovní imunity obyvatelstva, podle WHO ale není jasné, zda to způsobuje schopnost viru obejít imunitu, jeho vyšší přenosnost, nebo kombinace obojího.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lidé v rouškách jedou v tramvaji v portugalském Lisabonu 17. prosince 2021. | Foto: ČTK