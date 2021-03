Po řadě prokázaných případů chtěl proti zneužívání dětí církevními preláty zakročit i polský parlament. Vznikla nezávislá komise, jejíž členové se nechávají titulovat jako ministři, berou i jejich platy, nechávají se vozit služebními automobily do i ze zaměstnání, ale odmítají komunikovat s médii i samotnými poslanci a za rok a půl existence ještě nevydali jedinou zprávu o své činnosti. A nelze je odvolat.

Polskem otřásají skandály se neužíváním dětí kněžími. | Foto: Shutterstock

Nejdřív to byl velký halas a pak o ní patnáct měsíců nebylo slyšet. První věcí, o kterou se po dlouhé době nečinnosti předseda komise, která by měla vyšetřovat zneužívání dětí v zemi, zajímal, pak byla výše jeho platu a název jeho funkce. Polský prezident Andrzej Duda stížnostem Blaźeje Kmieciaka porozuměl, od té doby jsou členové komise nazýváni ministry a berou i jejich plat: 12,6 tisíce zlotých (cca 76 tisíc Kč) plus náhrady, o kterých nikdo neví, jak jsou vysoké.