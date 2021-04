Podle rijádského ministerstva zdravotnictví budou do Mekky vpuštěny jen tři skupiny lidí: očkovaní dvěma dávkami jakékoliv vakcíny, očkovaní jednou dávkou nejméně ale čtrnáct dní před příjezdem a lidé, kteří se z covidu vyléčili.

Ačkoliv ministerstvo tvrdilo, že tato opatření budou platit pouze během ramadánu, není jasné, jak dlouho budou skutečně trvat. Saúdskoarabská vláda totiž plánuje, že pouze tyto tři skupiny budou mít v budoucnu po ramadánu povoleny přístup k nejdůležitějším mešitám v Medině. Zároveň není jasné, zda pravidlo o vstupu do Mekky se bude týkat i účasti ve slavné pouti Hadždž, která letos začíná 17. července a trvá pět dní.

Miliony věřících při Hadždž každoročně krouží kolem prorokem Mohamedem stanoveného duchovního středu islámu – svatyně Ka’ba, kamenují ďábla, rituálně postávají na planině či přespávají u svatyně. Nezřídka, především v údolí Miná při kamenování, docházelo k ušlapání poutníků, tak byl dav hustý a excitovaný. Letos se ale – stejně jako loni - olbřímí davy v Mekce nejspíš očekávat nedají.

* Muslimové během měsíce ramadánu slaví první boží zjevení, které v tomto měsíci prorok Mohamed obdržel.



* Pouť do Mekky představuje pro každého muslima jeden z pěti pilířů víry, jimiž jsou víra, modlitba, půst, almužna a právě pouť.



* Pouť by měl alespoň jednou za život uskutečnit každý dospělý, duševně zdravý muslim, a to bez rozdílu pohlaví.



Zdroj: ultrea, wikipedie

Podle místních médií omezení vyhlášené pro letošní ramadán budou podle všeho platit i o pouti. V současnosti může věřící v Mekce stále provést tzv. malou pouť Umra. Na tu lze vyrazit kdykoliv během roku a stačí se při ní dotknout stěny svatyně Ka´ba. A do Mekky by se měl vydat během svého života každý muslim a muslimka. A ramadán je k této cestě jako stvořený.

Vládní opatření reagují na nárůst nakažených v posledních týdnech. Celkem bylo v království od začátku epidemie evidování 400 tisíc případů, téměř sedm tisíc lidí zde s covidem zemřelo. Podle britského deníku The Guardian bylo doposud v pětatřicetimilionové zemi aplikováno pět milionů vakcín.

Indonésie opatření uvolnila

V roce 2019 navštívilo Mekku a Medinu, tedy místa narození a úmrtí Proroka Mohameda, během Hadždž 2,5 milionu poutníků. Loni se nesměli kvůli pandemickým omezením účastnit akce poutníci ze zahraničí. Kolem Ka´ba tak kroužilo jen deset tisíc lidí.

Přísná opatření ale nejsou přijímána ve všech muslimských zemí. Například v té nejlidnatější – v Indonésii -, kde v poslední době také narůstá počet nakažených, podle informací agentury AP vláda opatření během ramadánu spíše uvolnila. Otevřeny budou mešity i bazary. Stejně tak v sousední Malajsii, kde byly povoleny i společné večerní modlitby taravih.

Loni místní islámští klerici vydali fatvu – tedy něco jako edikt, která vyzývala věřící, aby se modlili během svatého měsíce doma a neriskovali šíření viru. „Letos budeme dodržovat sociální odstupy i přísná hygienická opatření, která davy v mešitách omezí,“ uvedl Nassredin Umar, imám jakartské velké mešity Istiqlal, pro AP.

Dnes v noci začínají společné modlitby ramadánu, ve středu pak půst. Svatý měsíc končí 12. května.