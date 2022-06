V bojích na Ukrajině zemřel Američan, uvedly úřady. Pohřešují se i dobrovolníci

Novaja gazeta musela pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do „ukončení speciální operace na území Ukrajiny“, jak Rusko oficiálně nazývá válku, kterou proti sousední zemi rozpoutalo před téměř čtyřmi měsíci.

Muratova na začátku dubna napadl neznámý pachatel, který novináře polil olejovitou barvou s acetonem a údajně přitom křičel: "Muratove, to máš za naše chlapce!", čímž myslel ruské vojenské jednotky. Podle Washingtonu za útokem stála ruská tajná služba, uvedly s odkazem na své zdroje deníky The Washington Post a The New York Times.

Šance na budoucnost

S nápadem vydražit cenu přišel sám Muratov. Smyslem daru je podle něj „dát dětem uprchlíků šanci na budoucnost“. „Nejdůležitějším poselstvím dneška je, aby lidé pochopili, že probíhá konflikt a je třeba pomoci lidem, kteří trpí nejvíce,“ uvedl Muratov. Doufá prý, že výsledek aukce motivuje ostatní lidi, aby vydražili své cennosti a pomohli tak Ukrajincům.

Novinář také zmínil, že mezinárodní sankce uvalené na Rusko by neměly bránit tomu, aby se k potřebným dostala humanitární pomoc, jako jsou léky na vzácná onemocnění a transplantace kostní dřeně.

Výtěžek z dražby, kterou vyhrál neznámý zájemce na telefonu, půjde na program Dětského fondu OSN (UNICEF) pro ukrajinské děti vysídlené válkou, uvedla společnost Heritage Auctions, která dražbu pořádala. Kdyby se medaile, která se vydražila za více než 100 milionů dolarů, roztavila, měla by podle Reuters hodnotu asi deset tisíc dolarů.

Držitelem předchozího rekordu byl laureát Nobelovy ceny z roku 1962 James Watson, který v roce 2014 vydražil svou medaili za 4,8 milionu dolarů. Watson získal Nobelovu cenu za lékařství jako spoluobjevitel struktury DNA. Jednalo se tehdy o vůbec první Nobelovu medaili draženou dosud žijícím držitelem.