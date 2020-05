Svět registruje přes čtyři miliony případů nákazy. Zemřelo přes 275 tisíc lidí

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem celosvětově překonal hranici čtyř milionů. Vyplývá to ze statistiky specializovaného serveru Worldometers, podle kterého v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo přes 275 tisíc lidí. Více než čtvrtinu všech nakažených registrují Spojené státy, které jsou co do počtu obětí i infikovaných nejhůře zasaženou zemí na světě.

Personál na letišti v Sao Paulu | Foto: ČTK

Speciální web americké Univerzity Johnse Hopkinse, jejíž výzkumníci vývoj pandemie rovněž globálně monitorují, v noci z pátku na dnešek SELČ registroval přes 3,9 milionu nakažených a přes 273 tisíc úmrtí. ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru Mimo Spojené státy, které podle Worldometers evidují 1,3 milionu nakažených, hlásí nejvyšší počty infikovaných Španělsko (podle tamních úřadů bezmála 223 tisíc), Itálie (více než 217 tisíc) a Británie (přes 211 tisíc). Pevninská Čína ohlásila jeden nový případ nákazy koronavirem Přečíst článek › Velké počty nových případů v posledních dnech hlásí i Rusko, kde je podle oficiálních statistik nakažených bezmála 188 tisíc lidí. Odborníci z celého světa podotýkají, že skutečné počty infikovaných jsou velice pravděpodobně vyšší, než udávají oficiální statistiky. Typ koronaviru SARS-CoV-2 úřady poprvé zaznamenaly na konci loňského roku v Číně, odkud se během prvních měsíců roku 2020 rozšířil do téměř celého světa. Bez nakažených jsou některé tichomořské ostrovní státy, na nulovém počtu infekcí trvají také vůdci Turkmenistánu a Severní Koreji.

Autor: ČTK