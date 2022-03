Konec agrese Ruska proti Ukrajině se zřejmě přiblížil. Ruské ministerstvo zahraničí včera vydalo zásadní prohlášení, v kterém oproti výrokům prezidenta Vladimira Putina vyhlásilo, že cílem „speciální operace“ není likvidace současného režimu na Ukrajině.„Dovolte mi ještě jednou zdůraznit to, co západní média i západní politické kruhy odmítají vidět: tato operace není zaměřena na civilní obyvatelstvo. Nesleduje cíl zmocnit se území země, zničit její státnost nebo sesadit současného prezidenta. Pořád to říkáme znovu a znovu,“ prohlásila včera mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová.

Stalo se tak ve chvíli, kdy vedení Ukrajiny oznámilo, že mírová dohoda s Ruskem je téměř hotova a může být podepsána prezidenty obou zemí v řádu jednoho, či dvou týdnů. „Dohodu s Ruskem o ukončení války lze dokončit už v březnu,“ uvedl podle ukrajinského zpravodajského severu Korrespondent poradce šéfa prezidentské kanceláře a člen ukrajinské delegace při jednání s Ruskou federací Michail Podoljak.

Dopracování dohody může podle něj zabrat několik dní, nebo maximálně týden. „Schůzka mezi Putinem a Zelenským se může uskutečnit po dokončení prací na dohodě, možná v nadcházejících týdnech,“ uvedl.

Britský list Financial Times ve středu zveřejnil obrysy patnáctibodového plánu mírové dohody, která předpokládá, že se Ukrajina zaváže nevstoupit do NATO a mluví se v ní o tom, že by získala neutrální status podobný rakouskému nebo švédskému. Zavázala by se také k tomu, že na jejím území nebudou cizí vojenské základny.

I když ukrajinská strana na zprávu Financial Times reagovala s tím, že se jedná o ruské představy o dohodě, nikoli o dohodu, s níž by Ukrajina souhlasila, zdá se podle mnoha dalších signálů, že se vyjednavači skutečně přiblížili kompromisu.

Odmítnutí NATO prý stačí

„Každá strana potřebuje vyhrát,“ citoval britský list moskevský zdroj. „Musí to umět prodat lidem. Putin může říci, že jsme chtěli zabránit vstupu Ukrajiny do NATO a umístění zahraničních základen a raket na jejím území. Pokud s tím budou souhlasit, může říci: ‚Dokázal jsem to.‘,“ dodal zdroj. Podle Ukrajiny však jsou otevřené například otázky garancí ukrajinské neutrality ze strany velmocí, či problém uznání Donbasu a Krymu.