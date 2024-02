Technici řeší záhadu, proč mezi Vřesovou a Chodovem opakovaně praská potrubí. Už počtvrté za dva a půl měsíce budou odstraňovat technici havárii na přivaděči tepla, kterým jsou zásobovány tisíce domácností a firem v Karlových Varech, Nové Roli a Chodově. Odstávka je tentokrát naplánována na termín od osmé hodiny večerní 15. února do sedmé hodiny ranní 16. února.

Jak už Deník informoval, příčinou několikáté opravy je praskání spár na potrubí, které vede mezi Vřesovou a Chodovem. A technici si už dlouhou dobu lámou hlavu nad tím, proč se tak děje. Naposledy přitom došlo k problémům teprve minulý týden. „Ano, opět nám to prasklo v té samé lokalitě,“ potvrdil v úterý 13. února Roman Miarka, prokurista Karlovarské teplárenské.

Zatímco minulý týden nakonec k obnovení dodávky tepla došlo až krátce před polednem místo avízovaných 6 hodin ráno, tentokrát by oprava měla být bez komplikací. „Udělali jsme taková opatření, aby odstávka byla jen v udanou dobu,“ poznamenal Miarka.

Šéf Karlovarské teplárenské se minulý týden omlouval široké veřejnosti, protože nemohl slíbit, že nedojde v brzké době k další odstávce. Jeho obavy se nakonec skutečně naplnily. K první odstávce došlo na přelomu listopadu a prosince, ke druhé na začátku ledna, ke třetí pak na začátku února.

„V posledních měsících se setkáváme s opakujícími se haváriemi na dvoukilometrovém úseku tepelného napáječe, z jeho celkové délky 15 kilometrů a vedoucího z Vřesové do Karlových Varů, který zásobuje teplem Karlovy Vary, Novou Roli a Chodov. Stáří celého horkovodu je 30 let a je pravidelně kontrolován, opravován a udržován v provozuschopném a vyhovujícím stavu. Bohužel na zmíněném dvoukilometrovém úseku i přesto častěji dochází k prasklinám potrubí, jejichž důvod se nám nedaří objasnit. V případě takovéto havárie jsme bohužel nuceni tuto část úseku vypustit a praskliny opravit. Vypouštění a napouštění potrubí trvá šest až osm hodin a tvoří devadesát procent časové náročnosti opravy. V případě havárií nelze postupovat jinak, a to ani v zimním, ani v letním období. Při každé takovéto havárii dojde k přerušení dodávek teplé vody a tepla na několik hodin, což nás velmi mrzí. Problémem se intenzivně zabýváme a hledáme řešení, aby k takovým situacím nedocházelo. Z tohoto důvodu vás prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ žádal Miarka odběratele.

Podle něho dané opravy trvají jen zlomek času ve srovnání s dobou potřebnou na vypouštění a napouštění, a technici vždy havárii řeší v nočních hodinách, aby dopad pro veřejnost byl co nejmenší.

„Snažíme se na problém přijít, ale nevidím to bohužel na jednoduché řešení. Ještě si budu muset promyslet možné kroky, ale zřejmě nás kvůli tomu čeká mnoho jednání,“ uzavřel.