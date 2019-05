Pod podlahou výtryskové kopule se demontuje zastaralá technologie a bourací práce začaly naplno. Kromě toho byla vedle této kolonády nainstalována nerezová akumulační nádrž o váze 5,5 tuny, která bude preventivně sloužit jako záložní rezervoár vřídelní vody, pokud by při opravách v podzemí došlo k havárii.

„Pak by byly ohroženy všechny lázeňské domy, které vřídelní vodu odebírají k léčbě pacientů. A tomu chceme zabránit. Během dvanácti hodin by čerpadla vřídelní vodou tuto akumulační nádrž o hmotnosti 50 tisíc litrů naplnila a lázeňské domy by nebyly od vody odpojeny. Je to skutečně jen krizový scénář, přesto je tato pojistka nezbytná,“ uvedl radní Pavel Bouška (Karlovaráci), člen odborné skupiny, která má opravu kolonády na starosti. A zároveň představil další novinku. Ve Vřídelní kolonádě budou nainstalovány dvě až tři kamery, které budou práce každý den on-line snímat. Lidé je uvidí na městském webu v pětiminutové zrychlené časové lupě.

Demoliční práce na kolonádě by měly skončit v srpnu či v září, a tím by byla dokončena první etapa opravy. Venkovní akumulační nádrž pak bude umístěna v suterénu, novou krenotechnologii ochrání betonová krypta. Dělníci se totiž vrátí z podzemí zpět nahoru a začnou se věnovat opravě skleněného pláště kolonády a výměně podlahy. Město doufá, že tato rekonstrukce Vřídelní kolonády za přibližně 28 milionů skončí do roka, ovšem zpoždění nevylučuje.