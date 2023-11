Zatímco klášter byl postaven až v roce 2000, rozhledna tu stojí už od roku 1862. Původně byla určena pro širokou veřejnost, jenomže porevoluční doba byla v Karlových Varech přívětivá mnohým spekulantům a zahraničním zájmům z Ruska, a tak se památka dostala v roce 1995 z majetku města do vlastnictví ruského podnikatele.

Rozhledna byla následně zrekonstruována a přestavěna na luxusní čtyřhvězdičkový hotel s názvem Aberg. V té době tam Pražská pravoslavná eparchie nechává postavit klášter svatého Mikuláše a v Abergu se začínají psát zcela jiné dějiny. Hotel je po střídání majitelů už řadu let opuštěný a nyní snad i na prodej. Vlastní ho společnost MESIONIA HOLDING LTD se sídlem na Kypru a její skuteční majitelé jsou tak nedohledatelní. Ředitelem je Menelaos Sazos, který v roce 1993 promoval na Univerzitě přátelství lidu Patrice Lumumby v Moskvě a jednou z jeho předností uváděné na stránkách www.sofocleous.com je, že umí rusky.

V reportáži České televize (ČT) zaznělo, že podle tajných služeb se v Abergu po roce 1997 scházeli ruští politici s některými ruskojazyčnými podnikateli, kteří měli vazby na organizovaný zločin. Areál nyní ovládá podle ČT podnikatelka, jejíž synové pracují v ruské diplomacii. „České zpravodajské služby zaznamenaly už před patnácti lety, že hotel Aberg sloužil mimo jiné ke schůzkám zástupců ruských tajných služeb. Specialisté ministerstva financí pátrají podle informací ČT také po majetku lidí státního podniku Gazprom. Ti přes společnost Vemex provozovali například hotel Aberg na Doubské hoře,“ stálo v reportáži televize, která konstatovala, že společnost MESIONIA HOLDING LTD ovládají rusky hovořící podnikatelé.

Hotel Aberg se objevuje hned v několika karlovarských realitních kancelářích jako nemovitost na prodej. „Ten inzerát je starý, už není aktuální. Naposledy jsme s vlastníky komunikovali ohledně prodeje před únorem 2022, tedy před konfliktem na Ukrajině. Hovořili jsme s nimi rusky. Se stávajícími majiteli v kontaktu nejsme a ani vlastně nevím, komu Aberg skutečně nyní patří,“ uvedl Evgeny Kamaletdinov, majitel realitní kanceláře Carlsbadreality, která nabízela hotel před časem za 103 milionů 600 tisíc korun. Inzerát nechal po oznámení redakce smazat.

A zatímco skutečný majitel rozhledny zůstává utajen, ten kláštera svatého Mikuláše je jasný. Je jím Česká pravoslavná církev (ČPC). Ta sice pořádá liturgie na podporu anektované Ukrajiny, jenomže její nejvyšší představitel arcibiskup pražský a českých zemí Michal stále udržuje kontakty s moskevským patriarchou Kirillem, který je na sankčním seznamu, což některým členům církve vadí.

Vazby na Kreml

Vazby na Kreml jsou podsouvány i čtyřiaosmdesátileté matce představené kláštera na karlovarské hoře Aberg. Ona stejně jako významní představitelé ČPC jsou navíc zachyceni na společné fotografii z letošního června se členy Nočních vlků. „To vám vysvětlím velice jednoduše. To nejsou ruští motorkáři, ale motorkáři ze Srbska, kteří přijeli na akci, jenž se týkala uctění srbské piety. Nikdo z nás o nich dopředu nevěděl, na pietu přijeli jako věřící. Následně se všichni, co se akce účastnili, společně vyfotografovali. A že mají Noční vlci nálepku extrémních nacionalistů? U nás v pravoslavné církvi nikoho necejchujeme za jeho názory,“ reagoval Tomáš Jarolím, mluvčí hlavy ČPC, arcibiskupa Dandára.

Červnové piety se zúčastnili nejen představitelé České pravoslavné církve, na snímku i karlovarská matka představená Nektarie, ale i členové Nočních vlků. Jde o Srby, nikoliv Rusy.Zdroj: Pražská pravoslavná eparchie

Sama Nektarie odmítá nálepku, kterou dostala. „Já že mám blízko k Putinovi? Vždyť jsem původem Ukrajinka, nyní Češka“ odpovídala matka představená na nepříjemné dotazy. „Nemůžu říkat svůj názor, proto vám ani neřeknu, co si myslím o Putinovi a o válce na Ukrajině. Nemůžu ani lhát. Já se smím akorát modlit,“ vysvětlila Nektarie.

V České republice žije 39 let, před 39 lety byla také v Česku pokřtěna. „Nelíbí se mi, co se o mně říká. Může za to jiná matka představená, která se mi mstí. Ta o mně roznáší tyto fámy,“ uvedla Nektarie, která žije v lesích kolem Abergu dlouhé roky zcela sama. „Jestli se bojím? Modlím se. Je tu přistavěná kůlna, kde jsem chtěla dvě mnišky, ale úřady mi nedovolily sem přivést elektřinu,“ poznamenala Nektarie, která je lidem v klášteře k dispozici už od pěti hodin od rána, zavírá v šest večer.

Bydlí přímo pod klášterem v malé místnosti. „Většinou je to tak, že mi lidé, kteří ke mně jdou, volají a objednávají se. Hodně lidí ke mně chodívá pravidelně, někteří si potřebují ulevit se svým trápením. Někdy nepřijde ale vůbec nikdo, někdy třeba i dvacet lidí za den,“ vyprávěla matka představená, která občas musí vyjít domů na vrchol Doubské hory pěšky. Nikdo cizí bez povolení lázeňských lesů se na Aberg autem v současné době nedostane.

Nektarie dodala, že zatímco klášter spadá pod ČPC, pravoslavný chrám podléhá přímo pravoslavné církvi v Moskvě. O Abergu se jí moc hovořit nechtělo. „Majetkově jsme odděleni, nemáme s vlastníky hotelu nic společného. Je opuštěný už sedmnáct let,“ uzavřela.

Mluvčí arcibiskupa Jarolím vysvětlil, že ČPC je samostatnou církví, která přijímá tisíce věřících řady národností. „A rozdíl oproti pravoslavné církvi je, že se u nás stále mluví staroslověnsky. Vy ve Varech jste možná zvyklí na ruskou pravoslavnou církev a v chrámu se mluví rusky. Ano, našemu arcibiskupovi je vytýkáno, že se potkal vloni s moskevským patriarchou Kirillem, ale bylo to ještě před tím, než byl zapsán na sankční seznam, a tohoto setkání se účastnilo dalších třináct patriarchů ze zahraničí,“ uvedl mluvčí hlavy ČPC a pokračoval: „My ale neděláme rozdíly v lidech. Náš duchovní má hledat komunikaci a smíření, máme jiný svět a nepoužíváme černobílé vidění. V politice to možná jde, ale u nás není pro politikaření místo. Církev tu navíc není od toho, aby někoho odsuzovala, a i proto chceme, aby se problémy řešily mimo chrám. I my se ale modlíme za mír na Ukrajině a za všechny Ukrajince a jednoznačně putinovský režim odsuzujeme. Naši patriarchové, kterým je osmdesát i devadesát let, žijí svým vlastním církevním životem a mají jiné hodnoty než běžní občané.“