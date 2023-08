Karlovarský kraj dlouhodobě postrádá leteckou záchrannou službu. I na to upozorňovali zdravotníci ministra zdravotnictví Vlastimila Válka při jeho nedávné návštěvě Karlovarského kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„Třetina území regionu není pokryta v doletové době dvaceti minut, což je zejména pro oblast Krušných hor značný problém, a to z pohledu silného turistického ruchu a nedostupnosti terénu. Pokud by v kraji vzniklo stanoviště letecké záchranné služby, mohla by posádka obsloužit, v případě potřeby, i značnou část sousedních krajů. Snažíme se být v této věci aktivní a již jsme zadali k vypracování dokumentaci, která shrne veškeré požadavky nezbytné pro její zřízení. Karlovarský kraj by pak byl schopen zajistit vybavení, letecké záchranné služby, nicméně provoz by měl být hrazen ze strany státu,“ uvedl poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš. Ministr novinářům sdělil, že by z karlovarského letiště mohl poprvé vzlétnout vrtulník krajské letecké záchranné služby už v příštím roce.

V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech se řešila spolupráce při zajištění zdravotní péče, onkologická péče, vzdělávání zdravotníků a i plány na rozvoj zdravotní péče v kraji. „V rámci návštěvy pana ministra Vlastimila Válka jsme nastínili naši úlohu, jakožto největšího poskytovatele zdravotnické péče v Karlovarském kraji, rozvoj nemocnice a zajištění centralizované péče v našem kraji. Věnovali jsme čas debatě o onkologické péči v našem regionu s absencí fakultní nemocnice a spolupráci s ostatními pracovišti,“ informoval generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. „Zdravotnictví v Karlovarském kraji čelí řadě výzev a ministerstvo zdravotnictví s jeho přímo řízenými organizacemi je pod mým vedením kraji maximálně nápomocno, ať už jde mimo jiné o onkologickou péči, vzdělávání zdravotníků či projekty financované z evropských zdrojů,“ řekl ministr.