Karlovarský kraj – Součástí unikátního projektu Kraje pro bezpečný internet byly rovněž soutěžní kvízy. Do nich se v Karlovarském kraji zapojilo na devadesát studentů a žáků základních a středních škol. Ti nejlepší převzali ocenění od náměstka hejtmanky Petra Kubise.

Ocenění vítězové krajské soutěže k bezpečnému internetu. | Foto: Deník / Redakce

„Současný virtuální svět může být velmi nebezpečný, ačkoliv byl původně vytvořen proto, aby lidem pomáhal. Jsem proto rád, že osvěta probíhá takétímto směrem a že v našem kraji máme takovéto šikovné děti, které si umí s nástrahami internetu poradit. Ještě jednou všem moc gratuluji, jste skvělým příkladem pro ostatní,“ uvedl při slavnostním předávání cen náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Cílem tohoto jedinečného projektu je upozornit veřejnost, zejména pak děti a studenty, na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých telefonů a informovat o možnostech prevence a pomoci.

Do projektu, který je podporovaný Asociací krajů ČR, jsou v současné době zapojeny všechny regiony. Soutěžící nejdříve poměřovali síly ve znalostním on-line kvízu na téma bezpečného chování v prostoru internetu.

Z Karlovarského kraje se do něj zapojilo na devadesát studentů a žáků, ze kterých pak byli vylosováni tři výherci. Úspěšní řešitelé následně zodpovídali otázky ve složitější variantě Kvízu PLUS. „Pět studentů s nejrychlejším časem se kvalifikovalo do krajského finálového kola. Vítěz pak postupuje do celorepublikového finále, které se uskuteční v Praze 4. února,“ doplnila manažerka prevence kriminality a koordinátorka projektu Tereza Pásková. Věcné ceny do soutěže věnovala firma Microsoft.

Kromě soutěžních kvízů jsou součástí projektu Kraje pro bezpečný internet také e-learningové kurzy, semináře či videospoty, na jejichž vytvoření se podíleli slavní youtubeři. Bližší informace najdou zájemci nejenom na internetových stránkách projektu, ale také na Facebooku a YouTube.



VYLOSOVANÍ VÝHERCI SOUTĚŽNÍHO ON-LINE KVÍZU

1. místo Kateřina Gáspárová, Gymnázium Ostrov

2. místo Tereza Fenclová, Střední škola živnostenská Sokolov

3. místo Marian Nushi, Gymnázium Ostrov



FINALISTÉ KVÍZU PLUS

1. místo Jakub Mahr, První české gymnázium v Karlových Varech

2. místo Kateřina Ksandrová, Střední škola živnostenská Sokolov

3. místo Nikol Šatavová, Gymnázium Ostrov

4. místo Jan Novotný, Gymnázium Ostrov

5. místo Kateřina Krejčová, Gymnázium Ostrov