"V nynější průmyslové zóně, konkrétně v průmyslovém parku Ostrov - South, skupina Accolade aktuálně připravuje halu určenou pro výrobu. Přičemž nijak nedojde ke změně využití pozemků oproti původním záměrům. Objekt má umožnit stávajícím zaměstnavatelům v Karlovarském kraji růst a zachovat v lokalitě současnou výrobu. Zmiňovaná kapacita 100 nákladních ramp znamená pouze větší variabilitu dané haly, kterou místní výrobci požadují proto, aby byli díky rampám umístěným z obou stran nemovitosti schopni pružně měnit toky jednotlivých vstupů a výstupů z továrny," říká Lucie Mareš Heřmanská ze společnosti Accolade.

"Vím, že se uskutečnilo ohledně tohoto záměru jednání společností Accolade a Bear. Nikdo z nás neměl tušení, že se v rámci projektu plánuje sto doků pro kamiony. Toto se mi zkrátka nelíbí. Máme obavy z enormního nárůstu kamionové dopravy," reaguje starosta Ostrova David Hanakovič.

Svůj postoj k dané problematice zveřejnil na sociálních sítích ostrovský radní Jiří Netrh (Ostrov, můj domov), který ale, jak Deník informoval, už není součástí koalice. Nadále ale zůstává radním města. Právě Ostrov, můj domov, deklaroval před volbami, že nedovolí společnosti Panattoni, aby postavila poblíž Věže smrti, která je na seznamu UNESCO, výškovou halu. Zastupitelé nakonec skutečně záměr tohoto investora zamítli.

"V rámci tohoto procesu je nyní možno požadovat posouzení vlivů stavby na životní prostředí, tedy velkou EIA, kdy by se velmi podrobně musela vyhodnotit veškerá pozitiva a hlavně negativa. Jednoduše provést to, co se nepodařilo podchytit na halách Panattoni v areálu bývalé Škodovky. Je však nutné, aby tento požadavek s ohledem na možné ohrožení životního prostředí Ostrova vzneslo co nejvíce osob, firem, organizací a město Ostrov. Domníváme se navíc, že současné oznámení záměru je dosti tendenční, v mnoha směrech nelogické a neuvažuje v podstatě s negativy. Postrádáme například kumulativní účinek dopravního zatížení se zónou Ostrov – North," píše na svém facebookovém profilu Netrh, který Deník na problematiku v areálu South upozornil.

Ani poté, co mu redakce poskytla stanovisko společnosti Accolade, která tvrdí, že prostory připravuje pro výrobu, informacím ale nevěří. "Společnost to nikde nedeklaruje. Nevěřím, že tomu tak bude, pokud potřebuje sto ramp pro nákladní auta," poznamenává Netrh.

