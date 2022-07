Lidé si mohli prověřit, jak jsou na tom po zdravotní stránce, ale mohli také nahlédnout pod pokličku zástupců z první linie. „Program byl rozdělený na dvě části. 24. června se konala v dopoledních hodinách akce pro žáky ze základních škol a předškoláčky, bylo zaregistrováno 1500 dětí. Vypomáhali nám i studenti ze střední zdravotnické školy v Chebu. Mimo jiné doprovází jednotlivé školy a školky, aby návštěvníci nebloudili a také hlídají časy, aby se děti všechny spravedlivě vystřídaly, protože takové množství je potřeba organizovat. Druhá část už sloužila pro veřejnost a pokračovala i celou sobotu. Obrovskou práci odvedl předseda Komunitního centra Chebsko Honza Hamar. Pojal to opravdu velkolepě a svědomitě,“ sděluje mluvčí Krajské Karlovarské nemocnice Markéta Singerová.

Bezpečnostně preventivní akce se připravovala celý rok. „Den zdraví a bezpečí jsme připravovali po dobu covidu. Lidé se na Krajince mohli registrovat do národního registru kostní dřeně. Také tam byla možnost si vyzkoušet v mobilní testovací sanitce testy na HIV, syfilis, žloutenku typu B a C. Návštěvníci mohli vidět simulované zásahy jako je slanění z hradeb, úraz cyklisty, záchranu z vodní hladiny, ale také jsme tu měli dekontaminační stan, imitaci požáru, nebo i zásah policejního psovoda. Myslím si, že si tady každý přišel na své. Tolik adrenalinu na jednom místě jen tak nezažijete,“ říká Jan Hamar.

Top RoofTop festival přivítá Jiřího Schmitzera, zve i na rodinný program

Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb přidala ruku k dílu velmi ráda. „Je to opravdu krásná akce. Aktivně jsme se zapojili. Organizátoři nás vřele přijali. Jsou tu především druhé ročníky střední zdravotnické školy v Chebu, konkrétně 2. A obor praktická sestra a 2. B, a to je obor masér a sociální činnost. Vnímáme to jako přínos jak pro naší školu, tak i naše žáky, protože si naši studenti připravili různé aktivity a pomůcky ve svých oborech,“ uvádí učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické a vyšší odborné škole Cheb Dita Čepcová.

Druhá část programu byla připravená pro veřejnost a probíhala po dobu dvou dnů. „Tady jsme byli připravení na rodiny s dětmi. Mohly si u složek integrovaného záchranného systému vyzkoušet na jednotlivých stanovištích, jak jsou na tom po zdravotní stránce, ale samozřejmě všichni zástupci IZS nechali návštěvníky nahlédnout pod pokličku jejich práce. Dále jsme mohli vidět různé zásahy, ať už hasičů, policistů, tak i záchranářů,“ pokračuje učitelka.

Knihovna dostala od zastupitelstva stopku, Cheb nemůže spoléhat na dotace

Dospělí uvítali měření tlaku, cholesterolu, nebo také mohli zjistit, jakou krevní skupinu mají. „V případě podezření na nějaké neduhy těch, co se přišli změřit, posíláme naše návštěvníky s výsledky z Krajinky na další vyšetření, což je v rámci prevence na této akci další benefit. Prevenci vnímáme jako velmi důležitou. V rámci Dne zdraví a bezpečí jsme také určovali krevní skupiny, což je běžně placená služba. Tady jsme ji poskytovali zdarma a musím říct, že lidé tuto službu opravdu kvitovali,“ uvádí mluvčí Singerová.

Transfuzní oddělení Cheb a Karlovy Vary chystá nábor dárců kostní dřeně. „I to je jeden z důvodů, proč tady prezentujeme transfuzní oddělení. Našim cílem je oslovovat i potenciální dárce, kteří by posílili dárcovskou skupinu, a to je opravdu potřeba. Kvůli covidu se odkládaly operace a nyní bude potřeba deficit dohnat. Krve proto bude potřeba víc. Potenciální dárce proto budeme oslovovat i během letních měsíců, což doposud standardně nebývalo,“ vysvětluje mluvčí.

Mariánské Lázně získaly hudební pavilon, bude tam kavárna a hodně kultury

Zájem veřejnosti byl nad očekávání. „Velmi nás těší, že lidé mají o tuto akci velký zájem, a to jak ze strany škol, tak i veřejnosti. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem zástupcům složek integrovaného systému, protože přípravy byly veliké a všichni se k této akci postavili s nadšením a velmi zodpovědně. Myslím, že je důležité, aby lidé nahlédli za oponu všech, kteří nám denně pomáhají a mnohokrát nasazují i své životy pro ty naše. Takže velké díky Záchranné zdravotnické službě Karlovarského kraje, hasičům, drážním hasičům, státní policii, i chebským městským strážníkům. Svůj stánek tu měla Armáda České republiky, Besip, Karlovarská krajská nemocnice, Diakar, Kotec, Hospic sv. Jiří a další. Myslím si, že to byla povedená akce a těším se na další ročník,“ uzavírá Markéta Singerová.