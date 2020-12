I tak se k tomu postavili čelem a atmosféru prvního adventu si vzít nenechali. V Chebu například vyrazili děti i dospělí na ledovou plochu před chebským Špalíčkem. Tentokrát s vlastními bruslemi. Půjčovna tu zatím letos není.

„Přijela jsem do Chebu na trhy s rodinou, protože se nám tu vždy líbilo,“ uvedla Karolína Dvořáková z Mariánských Lázní. „Je tu nádherná atmosféra a jsem ráda, že město trhy připravilo. I když je to v omezeném režimu, ale užíváme si to. Koukala jsem na ruské kolo, to mě překvapilo, ale zatím nebylo v provozu, tak snad se dočkáme jindy,“ poznamenala.

Na chebském náměstí si mohli lidé zakoupit malé občerstvení s sebou, vánoční zboží, stromky a jmelí. Kromě toho si děti mohly zabruslit na otevřeném kluzišti. Tentokrát jen s vlastními bruslemi.

„Zatím není možné brusle půjčovat. Lidé tedy musejí mít pouze vlastní. Do neděle může být na ledě maximálně dvacet lidí po skupinkách po šesti. Všichni musí mít roušky a dodržovat rozestupy. Od pátku to bude moci být až 50 lidí. To ie i maximum na ledové ploše. Počet lidí na ledu bude hlídat ostraha trhu,“ sdělil organizátor trhů Vladimír Keblúšek.

Na kluzišti může být podle hygieny více lidí, než například na zimním stadionu, protože se jedná o volně přístupné venkovní sportoviště.

Během sobotního dne mohli lidé, kteří na chebské trhy dorazili, odevzdat přání Ježíškovo pošťákovi, kterého ztvárnil chebský herec Jindřich Skopec. Ten, aby dodržel odstup od lidí, chodil mezi lidmi na chůdách.

„Můj syn předal pošťákovi přání, když jsme procházeli po náměstí. Ani sama nevím, co tam napsal, nechtěl mi to říct, protože pak by mu to Ježíšek nepřinesl,“ sdělila maminka osmiletého Ondry, Lucie Novohradská z Mariánských Lázní.

Letošní novinkou je ruské kolo, které se nachází v horní části náměstí. Zatím nebylo možné ho spustit. Město čeká na vývoj dalších vládních nařízení.

„Nevím, kolik z vás mělo příležitost podívat se na vlastní oči na rozsvícené a nazdobené náměstí shora. Já ano a je to nádherný pohled. Chtěli jsme ho dopřát i ostatním a ruské kolo tuto možnost dává. Možná se neosvědčí a příští Vánoce už budou bez této atrakce, možná ji poptáme znovu. Rozhodnou ohlasy Chebanů,“ sdělil starosta města Chebu Antonín Jalovec.

Slavnostní rozsvěcení stromu mohli spolu s malým koncertem Petra Kotvalda sledovat lidé na sociálních sítích ze záznamu.