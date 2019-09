Hned několik případů s nepřizpůsobivými občany zaměstnalo karlovarské strážníky.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Nešetřil

Ve středu zasahovali u Tržnice, kde se „známá firma“ dopouštěla nepřístojností a vyvolávala konflikty s kolemjdoucími, kterým i vulgárně nadávala. „Muž posléze začal předstírat bolesti, načež ho strážníci převezli do nemocnice, kde se potvrdilo, že se jedná o simulování. Strážníci ho poté přepravili do protialkoholní stanice, kam mimochodem zavítal v jejich doprovodu již pojedenácté. Pětatřicetiletý bezdomovec z Chodova se bude zpovídat z přestupků znevážení úřední osoby, neuposlechnutí výzvy úřední osoby a narušení občanského soužití,“ informoval velitel strážníků Marcel Vlasák. Ve středu večer pak odvezli na záchytku jednačtyřicetiletého muže. „Na strážníky se obrátila jeho matka, neboť syn po návratu z opakované léčby závislosti na alkoholu nedokázal příliš dlouho abstinovat, což způsobilo jeho zvýšenou agresivitu. Také ženy mají problémy s alkoholem, a v Sokolově na záchytné stanici tak skončila devětatřicetiletá žena se třemi promile alkoholu. „Strážníci ji tam přepravili na žádost policistů. Od začátku roku se jednalo již o 128 osob, které jsme do Sokolova dovezli,“ upřesnil Vlasák.