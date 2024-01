Jde o trasu mezi Karlovými Vary a Bošovem, která je dlouhá přibližně 30 kilometrů a je rozdělena na čtyři etapy. Dvě z nich se začnou stavět v roce 2024, druhá polovina pak o rok později. „V roce 2024 zahájíme výstavbu dálnice na úseku Žalmanov – Knínice o délce 7 kilometrů, který by měl stát 1,77 miliardy korun bez DPH, a také úseku Knínice – Bošov o délce 7,9 kilometru, jehož předpokládané náklady jsou odhadovány přibližně na 3 miliardy korun. Obě části chceme zprovoznit v roce 2027,“ říká Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD).

Tím ovšem zásadní akce ŘSD na území Karlovarského kraje nekončí. V roce 2024 se totiž začnou také narovnávat nebezpečné serpentiny nad Bečovem nad Teplou. Ty patří k nejnehodovějším úsekům v regionu. „Předpokládaná hodnota celé zakázky je 141 milionů korun bez DPH. Vzhledem k tomu, že akce je naplánována na celou stavební sezónu, tak s ní chceme začít co nejdříve, tedy hned na jaře,“ poznamenává vedoucí provozního úseku ŘSD Karlovy Vary Jiří Baloun.

Připomenul, že nebezpečné bečovské zatáčky se budou narovnávat za úplné uzavírky, a proto budou nařízeny během většiny příštího roku objížďky této lokality. Pro nákladní auta povede trasa přes Bochov, osobní vozidla se serpentinám vyhnou těsně před Bečovem přes některou ze zdejších obcí, konkrétní trasa ještě není stanovena.

Zásadní akcí pro Karlovy Vary pak bude v novém roce otevření atletického centra AC Start po jeho kompletní rekonstrukci, které je naplánováno na červen. Modernizace stála přibližně 56 milionů korun, přičemž město na ni získalo dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 32 milionů. Běžecký ovál se rozšíří na osm drah, sprinterská rovinka jich bude mít devět. Po obou stranách rovinek budou sektory pro skok do dálky. V severní části plochy vznikne nový sektor pro další disciplíny, jako jsou skok o tyči, hod oštěpem a vrh koulí, v jižní části pak budou sektory pro skok do výšky a hody diskem a kladivem.

Aby město ušetřilo na obhospodařování nového trávníku, chystá na AC Startu jednu zásadní novinku. Tou jsou totiž nádrže napájené podzemní vodou. „U Hájenky, která stojí nad AC Startem, jsme provedli hloubkový vrt. Z něho protáhneme zdroj vody až ke sportovnímu areálu, kde za věží AC Startu postavíme dvě nádrže, každá bude mít kapacitu šestatřicet kubíků. Voda z tohoto zdroje bude zavlažovat nejen plochu u AC Startu a KV Areny, ale také u tenisových a volejbalových kurtů, na tuto vodovodní přípojku tak budou napojena všechna sportoviště v Tuhnicích. Díky tomu se nám podaří ušetřit velké peníze za pitnou vodu,“ vysvětlil náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk. Tuto investici provedlo město na sklonku roku. V té době mělo dojít i k odstranění věže.

Město se chystá na AC Startu i k rekonstrukci zastřešené tribuny pro 600 diváků, což by mělo stát 6,5 milionu korun. „Ostatní tribuny zatím řešit nebudeme. Na stadionu ale postavíme také nové toalety a občerstvení,“ dodal Vaněk.

„Největší investiční akcí v nadcházejícím roce bude nový Lázeňský most za 45 milionů korun,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Most spojuje Mlýnské nábřeží s ulicí I. P. Pavlova. „Starý most se zbourá a postaví místo něho nový. Zakázka se musí teprve vysoutěžit, a tak harmonogram prací ještě neznáme,“ doplnil Kopál s tím, že daný prostor nebude po nějakou dobu absence mostu spojený.

Velké akce čekají také nemocnici. Pětadvacet milionů bude stát modernizace heliportu, která začne v září a má skončit ještě v prosinci roku 2024. Šest milionů korun bude stát zřízení onkologické ambulance v karlovarské nemocnici, která by se měla otevřít zřejmě na sklonku roku 2024.

Město Ostrov pak čeká v roce 2024 zásadní rekonstrukce Domu kultury za 75 milionů korun. „Během ní se má ze zařízení stát multifunkční kulturní a kreativní centrum se špičkovým scénickým osvětlením a ozvučením velkého sálu. „V budoucnu by tu pak mohly hostovat i soubory, které sem kvůli zastaralé technice jezdit nemohly nebo nechtěly. Brzy budou vyhlášena dvě výběrová řízení na stavební a technologickou část modernizace objektu,“ nastínila mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová, podle níž má být rekonstrukce hotová v září roku 2025.