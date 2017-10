Akční Vladař podpoří místní projekty stovkami milionů

Karlovarsko - Po několikaletém úsilí má Místní akční skupina (MAS) Vladař schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Jde o moderní trend v podpoře rozvoje venkovských oblastí a využití principu plánování tak zvanou metodou Leader.

Tedy za využití znalostí místních podmínek těch osobností, které svůj region dobře znají. Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i přerozdělování peněz z EU ve vybraných operačních programech. MAS Vladař bude disponovat pro žadatele alokací 204 milionů, což je třetí největší podpora v rámci České republiky.

„Nejsme úplně spokojeni s výslednou nabídkou témat, která je možné výzvami MAS Vladař pokrýt, ale nastavení operačních programů nám neumožňovalo více. Bojujeme v rámci republikové sítě místních akčních skupin za změnu pravidel, je to běh na hodně dlouhou trať,“ vysvětlil ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý.



Výzvy MAS místně omezují Operační programy EU, soutěžit tak budou moci jen projekty s přímým dopadem na území MAS Vladař. Se spoluúčastí žadatelů či neuznatelnými náklady tak MAS Vladař odhaduje přímý dopad podpory do regionu přes 290 milionů korun.



MAS Vladař bude vybírat z projektů v operačních programech Integrovaný regionální program, Program rozvoje venkova a Operační program zaměstnanost. Žadatelé budou realizovat své projekty maximálně do konce roku 2022.

MILIONY DO ŠKOL, DOPRAVY I BEZPEČNOSTI

„Rozvoj našeho regionu směřujeme zejména na zkvalitnění vybavení a prostor základních a mateřských škol, z celkové alokace 110 milionů v IROP na toto opatření půjde podle plánu nejméně 55 milionů, “ vysvětlil ředitel Ryšavý.



Dalšími podporovanými oblastmi jsou zlepšení bezpečnosti v dopravě, vznik a podpora sociálního podnikání či infrastruktura pro sociální práci. Výzvy z Programu rozvoje venkova jsou zaměřeny na podporu místní ekonomiky, žadatelé z řad malých a středních podniků mohou s touto podporou pořídit nové stroje a technologii pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu, případně investovat do staveb s tím spojených.

DĚTI A RODINY

V Operačním programu zaměstnanosti se žadatelé mají zaměřit na projekty, které snižují nezaměstnanost a podporují udržení pracovních míst rodičů za pomoci tak zvaných prorodinných opatření. „Doufáme, že díky intervenci skrze MAS Vladař vznikne několik nových příměstských táborů, případně i dětských skupin, které pomohou najít rovnováhu mezi potřebami dětí a rodičů s potřebami zaměstnavatelů,“ dodává Ryšavý. První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci 2017, ale pracovníci MAS jsou již nyní připraveni konzultovat projektové záměry. Navíc stále probíhá sběr potřeb území pro další vyjednávání o potřebách venkova a MAS Vladař se snaží najít možnost podpory pro záměry z výzev MAS aktuálně nefinancovatelné.