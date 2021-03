V malé osadě, která čítá jen pár domů, bydlí hlavně podnikatelé. Ti zde podnikají v pohostinské činnosti. Ve Svatošských skalách se láme nejen hranice obce, ale i karlovarského a sokolovského okresu. Přesto sem ještě o minulém víkendu proudila procesí lidí. Místo totiž patří mezi velmi atraktivní lokality k procházkám.

"Proč to budete psát? To jako chcete lidi strašit a buzerovat je, že sem nemají chodit?" pohoršoval se muž na elektrické dvoukolce bez respirátoru na obličeji, který měl s sebou malou dceru. "Tak víte, co jste? Kdyby tady nebyla malá, tak bych vám to řekl na plno - vy jste pro mě…," prohlásil muž a ukázal kosočtverec. "Akorát strašíte lidi," rozkřikl se.

Na stezce z Karlových Varů Doubí do Svatošských skal byl v pondělí dopoledne klid, na cestě se procházelo jen pár lidí. "Jsme z Doubí a chtěli jsme se projít. Víme, že můžeme jen ke skalám, protože jinak bychom porušili nařízení, pak se otočíme a půjdeme domů," poznamenali manželé Jitka a Ladislav Drozdovi. Opatření chápou. "Víme, jaká je situace v nemocnicích, pracuje tam naše sestra. Takže chápeme, že s tím musíme začít všichni u sebe. To jste ale měli vidět ty davy lidí, co tu byli včera. To byl mazec," uvedli Karlovaráci.

Kde je hranice obce, se ještě doma ujišťovaly sestry Emma a Tereza Smitkovy z karlovarských Drahovic, které do přírody vyrazily ven s babičkou Jaroslavou. "Koukaly jsme na internet, abychom věděly, kam až můžeme dojít. Dojdeme do Svatošek a pak to vezmeme přes nový most a Tašovice zpět," hlásily Smitkovy.

Vloni na jaře kvůli velké koncentraci lidí museli výletníky rozhánět ve Svatošských skalách strážníci. Jak ale nyní konstatoval jejich velitel Marcel Vlasák, strážníci nebudou mít čas dozorovat tuto lokalitu. "Máme na starosti jiné věci. Budeme asistovat u očkovacího centra v KV Areně a dohlížet na dodržování opatření v ulicích města. Na Svatošské skály už nám nezbývají lidé," vysvětlil Vlasák.

Na Svatošské skály dohlídnou ale policisté. "Během kontrol omezení volného pohybu osob se policisté budou zaměří také na nejfrekventovaněji navštěvovaná místa veřejností v rámci Karlovarského kraje, k nimž patří i lokalita Svatošských skal," dodala mluvčí policie Kateřina Krejčí.