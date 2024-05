Zhruba třicet lidí s českými vlajkami a prapory a praporky s bílou holubicí vyrazilo na 1. máje do pochodu za mír od karlovarské Hlavní pošty směrem do lázeňského území. Jak účastníci uvedli, akci nezastřešovalo žádné politické hnutí ani strana.

Aktivisté ve Varech pochodovali za mír. Vadí jim dodávky zbraní na Ukrajinu | Video: Kopecká Jana

„Jsme občané, kteří se rozhodli uspořádat pochod míru,“ vysvětloval jeden z vůdčích aktivistů Jiří Bezák z Mariánských Lázní, který na akci dorazil v symbolickém triku s československým lvem, na němž byl nápis Narozen v Československu 1960.

„Tímto pochodem chceme říci, že nemáme peníze na naše děti, které jsou nemocné, ale dáváme peníze na zbraně pro Ukrajinu, které zabíjejí děti na Ukrajině i v Rusku. A to je špatně. Měli bychom se zamyslet nad tím, proč bychom neměli ukončovat válku bojem a dodáváním zbraní, ale proč bychom to měli dělat mírovými jednáními. My nenadržujeme ani jedné straně. Chceme mír pro všechny, ať už pro lidi v Gaze či v Izraeli, a nebo na Ukrajině či v Rusku,“ poznamenal aktivista z Mariánských Lázní.