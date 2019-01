Karlovy Vary – Chebský most v centru Karlových Varů čeká důkladná prověrka technického stavu.

Chebský most v Karlových Varech je kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury na návrh Národního památkového úřadu v Lokti. | Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Vedení magistrátu chce znát co nejpodrobněji jeho aktuální "kondici", a proto si objedná odborný posudek. Ten má podle Petra Bursíka, náměstka primátorky města, odhalit nejen aktuální stav, ale také přibližné náklady na opravu.

„Víme, že Chebský most opravu potřebuje a chceme znát situaci co nejdetailněji,“ uvedl Petr Bursík.

Vedle nejrůznějších sond do konstrukce, se počítá i se zátěžovou zkouškou, což si vyžádá i omezení dopravy přímo v centru města.

„S tím samozřejmě budeme počítat a vše naplánujeme tak, aby se to řidičů dotklo co nejméně,“ pokračoval náměstek.

Ten chce vypsat začátkem nového roku výběrové řízení na zajištění diagnostiky mostu, která má mimo jiné obsahovat i návrh postupu oprav, přibližnou cenu a délku stavebních prací.

„Podle těchto výsledků pak naplánujeme opravu a její financování,“ dodal Petr Bursík s tím, že radnice má v plánu postupně opravit i další mosty a některé lávky ve městě.

„Musíme ale počkat, až bude opraven, nebo spíše znovu postaven Doubský most. Pak teprve můžeme plánovat další věci,“ dodal náměstek primátorky.