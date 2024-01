V únoru 2014 zahájil provoz mobilní Hospic svatého Jiří. Nyní slaví deset let fungování a momentálně jde o jediné zařízení svého druhu v Karlovarském kraji. Umožnit umírajícím odejít doma považuje Votavová za dar. „Snažíme se plnit jejich přání. Bývalému malíři jsme uspořádali výstavu jeho děl, jedné paní jsme splnili sen podívat se ještě jednou za přáteli do hospody a zahrát si šipky,“ líčí ředitelka hospicu v rozhovoru pro Deník.

Stíháte?

Nestíháme. Působíme již ve většině Karlovarského kraje, nezvládáme pouze hory. Pracovníci denně najezdí kolem dvou set kilometrů. Jsme schopni pečovat o patnáct klientů, ostatní čekají v pořadnících. Ale i když máme plnou kapacitu, lékařka vyjíždí do rodin, aby zhodnotila situaci, zkontaktovala se s praktickým lékařem a domluvila s ním léčbu bolesti. Spojí také rodinu se sociálními službami, aby nezůstala zcela bez pomoci.

Když pacient zemře, vaše práce nekončí. Doprovázíte rodinu i po odchodu jejího blízkého?

Ano, když si to přeje. Péče o nemocného bývá jednodušší. Jde hlavně o řešení bolesti a průvodních jevů spojených s chorobou. Se svým zdravotním stavem a s faktem, že umírá, bývá mnohem dříve vyrovnaný než ti, co o něj pečují. Více času proto věnujeme rodině – aby zvládla fyzicky i psychicky náročnou péči, aby měla všechny pomůcky. Někdy se ale od nás chce rodina odpoutat, má nás totiž spojené se smrtí blízkého. Pro jejich proces truchlení to může být dobře.

Doprovázíte i rodiny s umírajícími dětmi. Jedná se o to nejsložitější, co děláte?

Každý to má nastavené jinak. Někteří kolegové nemají problém a vidí v takové práci obrovský smysl, pro mě to problém je. Už když máme v péči maminku malých dětí, je to pro mě složité. Vyžaduje to také úplně jiný přístup než péče o dospělého klienta.

Je téma umírání a smrti stále ještě tabu?

Za deset let, co fungujeme, jsem zaznamenala velký posun, ale cesta je ještě dlouhá. Už aspoň nemusíme složitě vysvětlovat, co hospic dělá a k čemu je dobrý. Ze začátku nás v novinách nazývali „obchodníky se smrtí“.