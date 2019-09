Karlovy Vary – Co bude dál s chřadnoucími Alžbětinými lázněmi, posledním lázeňským zařízením, které patří městu, není stále jasné.

Alžbětiny lázně | Foto: Deník/ Petr Przeczek

Ani po úterním jednání karlovarských zastupitelů nemá budoucnost lázní konkrétní obrysy. Politici se shodli pouze na tom, že si je město ponechá a opraví je vlastními silami. Což představuje investici přes půl miliardy. Podle Václava Benedikta (ANO), předsedy představenstva Alžbětiných lázní, by pomohly dotace, šance na jejich získání existuje. „Jsme ztrátoví, propad hospodaření v roce 2018 činil 10 milionů korun, protože máme obrovské výdaje za energie. Jsou posledním městským komplexním lázeňským provozem a jako takový si ho chce město zachovat. Snažíme se, aby rekonstrukce začala co nejrychleji. Předpokládáme, že to potrvá od pěti do deseti let,“ konstatoval Benedikt ve zprávě ke stavu lázní.