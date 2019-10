Chátrající, bez peněz na opravu a bez budoucnosti. To je současný stav Alžbětiných lázní, posledního zařízení tohoto typu, které Karlovy Vary vlastní.

Alžbětiny lázně potřebují rekonstrukci, která bude hodně nákladná. Proto jakékoliv finanční otázky kolem tohoto městského objektu vzbuzují mezi politiky bouřlivou diskusi. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Redakce

A pokud o nic jednají zastupitelé, pak se zasedací sál vždy mění v bojové pole. Příspěvek na úhradu ztráty této městské společnosti ve výši 3,8 milionu korun tak současná koalice ANO, ODS a Karlovaráků prosadila na úterním zastupitelstvu až po ostré výměně názorů. Jádrem sporu bylo znovu odložené koncesní řízení, smlouva o opravě a o pronájmu se soukromými společnostmi za 561 milionů korun, kterou připravovalo minulé vedení města. Rekonstrukce zahrnovala i bazénový komplex a ubytovací kapacity. Současná koalice chce ale budovu opravit tak, jak je. „Připravujeme opravu střechy, části obvodového pláště a projekt na úsporu energie,“ uvedl na dotaz zastupitele Petra Kulhánka (KOA), jak město postoupilo s revitalizací lázní zastupitel Václav Benedikt (ANO), krizový manažer Alžbětinek. Podle Kulhánka je budova stále v horším stavu, koalice nečinná a krizový manažer bez vize. „Koncesní řízení jste zabili a od vás jsme nic nedozvěděli,“ kritizoval Benedikta. Ten ale oponoval, že právě koncesní řízení mělo na lázně katastrofální dopad. „Způsobil odliv klientely i pronajímatelů a zhoršení technického stavu budovy,“ vyčetl Kulhánkovi. Benedikta podpořila i primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). „Věci řešíme. Dejte panu Benediktovi prostor, ve funkci je půl roku. Nemá snadnou práci, protože jste do lázní 10 let nenarvali ani korunu,“ obula se do Kulhánka. Jeho návrh, aby na každém zasedání byli zastupitelé o postupu prací na Alžbětinkách informováni, bylo ale přijato. Také Piráti mají výhrady. „Pokud Alžbětiny lázně potřebují krizového manažera, musí jím být někdo na plný úvazek a mimo politické kruhy, který bude vybrán v transparentním výběrovém řízení. Tragédie některých městských firem je v tom, že místo je přiděleno na základě politického klíče, bez vize a plánu. Výkon pana Benedikta ale nevnímám zcela negativně,“ uvedl za Piráty zastupitel Jindřich Čermák.