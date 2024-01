Do jednání, které se týkají budoucnosti Alžbětiných lázní a jež stále zůstávají v majetku města Karlovy Vary, vstupuje další silný hráč. Jak je známo, Karlovy Vary mají problém provoz lázní již delší dobu finančně utáhnout, a proto je chtějí předat silnému investorovi. Zatím se vedení města nerozhodlo, zda si je zájemce jen pronajme, nebo je odkoupí. Do poloviny února chce mít jasno.

Do hry o Alžbětiny lázně vstupuje nový hráč. Vedle Hiltonu je chce i Pupp | Video: Kopecká Jana

Jediným, koho chátrající Alžbětiny lázně zaujaly, byl zatím hotelový řetězec Hilton, který své plány částečně nastínil na listopadovém jednání zastupitelstva. Jenomže před pár dny obdrželi karlovarští radní dopis od managementu karlovarského Grandhotelu Pupp, v němž vyjadřuje svůj zájem o lázně a o zapojení se do výběrového řízení na možného provozovatele.

„V tom dopise nás požádali, že chtějí, abychom s nimi také počítali,“ uvádí primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a pokračuje: „Do této doby jsme s Hiltonem jednali. Nyní budeme muset jednání s tímto hotelovým řetězcem přerušit.“

Vzteklí pasažéři i řidiči. Doprava autobusy napříč Karlovarským krajem kolabuje

Podle primátorky chce mít vedení města nejpozději do poloviny února jasno, zda Alžbětiny lázně Karlovy Vary prodají nebo je pronajmou. „Bavíme se tu o částce ve výši minimálně jedné miliardy korun. A chci zdůraznit, že ať bude rozhodnutí jakékoliv, tedy i kdybychom zvolili prodej, ten barák bude vždy v Karlových Varech stát,“ konstatuje.

Poté, co o Alžbětiny lázně projevil zájem další hráč, musí postup v této záležitosti radnice přepracovat. „Budeme muset vypsat podmínky pro záměr provozu, aby se všichni zájemci mohli tohoto výběrového řízení zúčastnit,“ vysvětluje primátorka.

Tržnice omezila příjezd autobusů. Přespolní cestující sem už nedojedou

Připomněla, že jak Hilton, tak Grandhotel Pupp jsou hotely, Alžbětiny lázně ale žádnou ubytovací kapacitou stále nedisponují. „Důležité pro nás bude, který z těchto zájemců bude mít pro Karlovy Vary větší přínos,“ dodává Pfeffer Ferklová.

Zájemci jsou si dobře vědomi, že investice do objektu bude velmi nákladná. Výhodnější by byl pro ně prodej. Z představení Hiltonu na listopadovém zastupitelstvu vyplynulo, že by investice měl uhradit investor.

Zdroj: Kopecká Jana

Jak už bylo řečeno, oba zájemci jsou hotely, komplex funguje ale jako lázně pro veřejnost. Nejen opoziční zastupitelé, ale i zaměstnanci lázní a předsedkyně představenstva a koaliční zastupitelka Hana Žáková (ANO) proto požadují, aby i po majetkové změně byl provoz lázní zachován, a nerušila se tak ani pracovní místa.

„Alžbětiny lázně jsou Otesánkem, kterého město neuživí. Jejich provoz musíme každoročně dotovat minimálně dvaceti miliony korun. A to podotýkám, že jsou peníze na chod společnosti. Další stamiliony jsou potřeba na rekonstrukci objektu a ty bohužel v městském rozpočtu nemáme a dlouho mít nebudeme,“ vysvětluje opakovaně Pfeffer Ferklová. Alžbětiny lázně, které jsou městskou akciovou společností, byly na konci loňského roku ve ztrátě už výši 130 milionů korun.