Za volební úspěch by hnutí KOA podle předsedkyně Tůmové považovalo návrat na pozice z před osmi lety, kdy v karlovarském zastupitelstvu získalo osm mandátů. „Byl by to vlastně i návrat k rozdělané práci, protože prazáklad dnes schválené Strategie 2040 pochází ještě z doby našeho působení na radnici a byli jsme zároveň i iniciátory jejího zpracování,“ vysvětlil Petr Kulhánek, jenž kandiduje do komunálních voleb také, ale jak upřesnil, pouze kolegy jistí ze zadních pozic. Vyšší úsilí bude věnovat kandidatuře do Senátu, kam pávě jeho hnutí KOA nominovalo.

Za jednu ze zásadních věcí následujících let v Karlových Varech považuje KOA oblast dolního nádraží, na kterou by se mělo město v příštích letech koncentrovat tak, aby po dalších čtyřech letech plocha nezůstala už jen parkovištěm. Mezi její další priority patří například základního školství, dokončení rekonstrukce budovy Císařských lázní a zajištění provozu sídla Karlovarského symfonického orchestru nebo třeba provedení kompletní a citlivé rekonstrukce smuteční síně a přemístění kremačních pecí mimo zastavěné oblasti města.

Zásadním nedostatek pak je podle hnutí KOA pasivita při přípravě rozvojových projektů ze strany současného vedení města. „Je například vypsaný dotační program ve výši 30 milionů na městské knihovny a projekt není připraven žádný,“ podotkla Michaela Tůmová.

Ke Kulhánkově kandidatuře do Senátu lídryně KOA uvedla, že si sama za sebe nedovedla představit, že tak malé oblastní hnutí bude mít svého kandidáta na senátora. "Tímto bych chtěla Petrovi Kulhánkovi popřát, aby ve volbách uspěl, protože je to zástupce, kterého si tam všichni přejeme,“ dodala.

Podle Petra Kulhánka je jeho motivace ke kandidatuře do Senátu dlouhodobější. Už před šesti lety se ale na základě dohody s Janem Horníkem, současným senátorem rozhodl, že s ní ještě počká. V letošním roce už situace nazrála tak, že ho Karlovarská občanská alternativa na post senátora nominovala. „Šestnáct let zkušeností v komunální a regionální politice je poměrně dobrým základem k tomu, abych znal reálné potřeby Karlovarska a mohl je prosazovat i na národní úrovni,“ uvedl k tomu Petr Kulhánek. Důležitou je pro něj i synergie působení v Senátu a v pozici hejtmana kraje. „Vnímám potřebu těsného propojení a komunikace mezi regionální a národní úrovní, kdy řada oblastí vyžaduje vytvoření blízkého vztahu a komunikační linky s vládou, ministerstvy, jednotlivými ministry a v neposlední řadě také se zákonodárci, kteří se přípravě legislativy věnují," zdůraznil.

Svou senátní kampaň už zahájil. A podobně jako před dvěma lety, kdy v rámci kampaně ke krajským volbám „prokřižoval“ celý Karlovarský kraj, i letos vyběhne na cesty po Karlovarsku. Jejich cílem budou tentokrát místa senátního obvodu Karlovy Vary – v 10 etapách zavítá do všech jeho 53 obcí. První z etap už absolvoval v pátek 17. června na Božím Daru.