Karlovarsko - S nástupem digitalizace televizního vysílání mají největší problémy senioři

Ilustračni foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Jen pouhý týden dělí Karlovarský kraj od ukončení zemského analogového televizního vysílání. To zahrnuje také části Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Podle koordinátorů digitalizace mají největší problém s touto novinkou hlavně senioři.

„Podobné technologické změny jsou pro seniory obecně nejobtížnější a bez pomoci mladších rodinných příslušníků si s nimi mnohdy neumějí poradit,“ konstatoval Zdeněk Duspiva, národní koordinátor digitalizace. „Cílová skupina seniorů je v rámci komunikačních aktivit od začátku jednou z našich priorit. Přesto bychom rádi apelovali na všechny občany, aby se přesvědčili, že jejich rodiče a prarodiče jsou na digitalizaci připraveni a zvládli jí, aby po 30. září nepřišli o televizní vysílání,“ dodal koordinátor.

Jeho slova potvrdila seniorka Zuzana Míková z Karlových Varů. „Když mi vnučka zapojovala set top box, tak mi musela napsat podrobný návod, abych si s tím poradila. Ten nakonec zabral celé dva papíry formátu A4,“ přiznala Míková.

Senioři si také často nechávají poradit od odborníků. „Je toho teď opravdu hodně moc, hlavně pro seniory je to těžké, protože najednou mají na stole další ovladač. Přesto si myslím, že se to dá zvládnout, vše zapojujeme zařízení co nejjednodušším způsobem,“ informoval Jaroslav Zach, provozovatel firmy Alcom.

Podle koordinátora Duspivy je vše na přechod na tento druh vysílání připraveno. „Všechny podmínky byly splněny. Nic nebrání tomu, aby digitalizace v České republice postoupila podle plánu opět o krok dál,“ potvrdil koordinátor. Ten také na včerejší tiskové konferenci analogovému vysílání symbolicky odzvonil.

Podle výzkumu národní koordinační skupiny pro digitální vysílání je informovanost velmi vysoká, zhruba 99 procentní. Měsíc před vypnutím analogu však stále s přechodem na digitální vysílání váhalo osm procent obyvatel dotčených regionů. Ani ti, kteří nechali digitalizaci na poslední chvíli si však nemusejí zoufat. „Na těchto osm procent jsme se v záverečných týdnech kampaně zaměřili. Chceme přechod maximálně usnadnit i těm, kteří jej odložili na poslední chvíli. Po ukončení zemského analogového vysílání bude pro analogové diváky na obrazovce ČT umístěno informační sdělení, proč nemohou dále sledovat televizi a jak přechod na digitál vyřešit,“ ujistil koordinátor Duspiva.

I přesto jsou místa, která ještě nejsou digitálním signálem kompletně pokrytá. „Jde například o Mariánské Lázně, ale zde se vše ještě bude dořešovat tak, aby bylo v dohledné době vše v pořádku,“ potvrdil Jiří Vykydal, manažer útvaru rozvoje a prodeje služeb Českých radiokomunikací.

Proces digitalizace by měl skončit v roce 2012.