Anděl Páně 2 a Pohádky pro Emu získali nejvíce festivalových cen

Ostrov - Děti vybraly nejlepší pohádku, roboti naposledy zablikali a 49. dětský televizní a filmový festival Oty Hofmana předal pomyslnou štafetu tomu padesátému.

„Něco krásného končí a něco krásného začíná,“ řekla programová ředitelka festivalu Ilona Hálová. Během závěrečného zakončení poroty rozdaly ceny, Zlaté dudky i šatony. Cenu dětského diváka získala letos pohádka Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Cenu Oty Hofmana za nejlepší studentskou tvorbu si odnesl snímek Obrazy, pohádky a sny režiséra Patrika Ulricha. Zato Cenu Oty Hofmana za nejlepší dílo v kategorii do 12 let si opět odnesl Strachův Anděl Páně 2.



Zlatý dudek se také rozlétl. Zlatého dudka za nejlepší dívčí herecký výkon si odnesla Ema Švábenská za roli Emy ve filmu Pohádky pro Emu. Dalšího dudka si za svůj nejlepší chlapecký herecký výkon odnesl Filip Antonio za roli Kuby ve filmu Špunti na vodě.



Křišťálový šaton v kategorii film do 12 let získal Ztracený nos režiséra Stanislava Párnického. Další Křišťálový šaton se uděloval v kategorii film od 13 do 18 let a získal ho opět snímek Pohádky pro Emu.



Cenu zpráviček ČT :D získala reportáž Tučňáci v Rudolfinu od výtvarného týmu Multimediální tvůrčí dílny MTD, působícího při Základní škole pro sluchově postižené v Radlicích.





Zvláštní cenu poroty za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem získal film Pátá loď Ivety Grófové.



Na festivalu Oty Hofmana se ale udělovala i čestná uznání. To první od poroty dostala Vanessa Szamuhelová za výkon ve filmu Pátá loď. Druhé čestné uznání od poroty si odnesl Tomáš Sysel za kameru ve snímku Ani ve snu.



Závěr festivalu se neobešel bez malých technických potíží. Původně bylo v plánu po předávání cen zhlédnout vítězný snímek Anděl Páně. Ten ale nešel spustit, tak si děti vyvolaly sportovní gymnastky MDDM Ostrov, které jim tančily vždy před promítáním soutěžního snímku, a pak už se mohly těšit na snímek, který skončil na druhém místě, Pravý rytíř.



Odteď se začínají počítat minuty padesátého ročníku, jehož přípravy jsou v plném proudu. „Příští rok bude nový design ceny Zlatý dudek, který dělal profesor Chalepa z keramické školy v Karlových Varech. Teď se realizuje technické zpracování. Dále vznikne brožura, která bude mapovat padesát let festivalu,“ prozradila nakonec Hálová.