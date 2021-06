Police oba vandaly na upozornění hajného v lese na obchůzce zadržela.

Přestože po okamžitém zásahu policie, kterou přivolal místní myslivec, ji má zpět ve vlastnictví Správa lázeňských parků (SLP), škoda, kterou na vzácném, tři sta kilogramů a téměř dva metry vysokém artefaktu vandalové způsobili, je nevyčíslitelná. Podle Miroslava Kučery, ředitele SLP, je socha natolik poškozená, že hrozí její umístění v depozitáři.

„Vše nyní řešíme s památkáři i karlovarským muzeem. Cenu opravy sochy vyčíslí znalci,“ uvedl ředitel. Před pokusem vandalů o rozčtvrcení sochy byla její cena odhadnuta kolem sta tisíc korun. „Kdyby se jim ji podařilo prodat, pak by ve šrotu získali tak 30 tisíc. A to jim stálo za to, aby přestřihli řetěz na bráně, sochu odvlekli a pak ji v lese rozřezávali. Kdyby hluk neslyšel hajný na obchůzce, byla by nenávratně ztracena,“ dodal ředitel.

Krádež sochy potvrdila i policie, která na linku 158 přijala v pondělí 7. června před devátou hodinou ranní oznámení, v němž dvaašedesátiletý muž uvedl, že v lese v blízkosti silnice nad Karlovými Vary vyrušil dva muže. „Ti se zde měli pokoušet rozřezávat sochu. Policisté po příjezdu na místo poznali, že se jedná o sochu Anděla z hrobky historických významných rodin působících na Karlovarsku. Ještě téhož dne se podařilo muže vypátrat a zadržet. V současné době se případem zabývají karlovarští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Ředitel Správy lázeňských parků (SLP) Kučera ocenil pohotovost hajného, okamžitý zásah policie i pomoc hasičů při transportu sochy z lesa na nyní už nejmenované místo. A doufá, že pachatele policie usvědčí a dostanou trest. „My pochopitelně přijmeme opatření a hřbitov lépe zabezpečíme,“ zdůraznil.

Hrobka rodiny Puppů je historickým majetkem města. „Podobně jako další historické hrobky na drahovickém hřbitově ji má na starosti Správa lázeňských parků. Nyní vznikají posudky, které vyčíslí škodu, a pak bude SLP řešit další postup s odborem majetku. Muzeum by také mělo doporučit, zda torzo sochy umístit do muzejního depozitáře nebo vytvořit repliku,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.