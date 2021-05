"Lidé k nám jezdívají na výlety a přiznávám, že obec potřebuje, aby tu turisté nějakou korunu utratili. Proto by se nám hodil menší obchůdek se zaměřením i na turisty," uvedla starostka Miloslava Křimská.

Proto vznikl nápad, že obec pronajme nevyužité prostory v budově úřadu pro vybudování menší kavárny. Místní zastupitelé tak na posledním řádném jednání schválili pronájem prostor. "V budově, kde se nachází obecní úřad, je také samostatné oddělení knihovny. Turisté si tak u nás mohou dát kávu a třeba si půjčit i knihu," upřesnila starostka.

Podle ní by byl dobrý ovšem i místní obchod se základními potřebami, pro jehož vznik se lidé vyslovili v nedávném dotazníku. Andělská Hora ale leží v dosahu Karlových Varů a řada místních navíc i v krajském městě nebo jeho okolí pracuje. "Za nákupy tedy jezdí lidé do blízkého města. Obchod bychom potřebovali, ale bohužel není nikdo, kdo by ho tu provozoval," konstatovala Křimská.

V předběžném průzkumu měli o prostory v obecním úřadě zájem dva lidé. Nakonec se přihlásil pouze jeden. Bude mít na starosti nejen provoz jediného občerstvení v malebné a turisticky lákavé obci, ale také nového infocentra a zároveň knihovny. I ta se totiž v tomto domě nachází. "Zastupitelstvo pronájem schválilo. Nakonec se ozval jediný zájemce, a to místní. Jsme opravdu rádi, že to takto dopadlo a že se někdo přihlásil. Každého, kdo se u nás pustí do podnikání, si opravdu vážíme," dodala s úsměvem starostka Andělské Hory.

První kavárnička po dlouhé době se otevírá 1. června, a pokud tomu situace dovolí bude to s větší oslavou. Lidé si tam budou moci koupit nejen kávu, ale i něco k jídlu, například zákusek či nanuk. Nebude chybět ani menší prodej suvenýrů.