Karlovy Vary - Ani muzeum vína, ani apartmány. To vše vypadlo z projektu na obnovu Císařských lázní.

Císařské lázně. | Foto: Ilustrační foto

Změny v plánované obnově této národní kulturní památky už od roku 2011 stály 65 milionů korun, z nichž 43 milionů hradil kraj a 22 milionů Karlovy Vary. V posledním projektu na revitalizaci budovy navíc podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) chybí i dvaatřicet podmínek památkářů, bez nichž oprava nemůže začít. Památkáři například odmítají bourání příček nebo trvají na zachování všech konstrukcí s původními obklady a dlažbami.

„Chceme od společnosti, s níž máme uzavřenou smlouvu o dílo, aby projektovou dokumentaci dopracovala. A to bezplatně,“ zdůraznila hejtmanka. Ta se zároveň podivila nad tím, že bylo bez těchto zásadních podmínek památkářů na obnovu Císařských lázní vydáno stavební povolení. Kraj nyní zvažuje, jak dál. „Cestu najít musíme. Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení ještě nepadlo, ale rozhodně nebylo vydáno v souladu s právními předpisy,“ vysvětlila hejtmanka. Podle ní to není jediná komplikace, která by rekonstrukci Císařských lázní mohla zdržet. Karlovy Vary se totiž zavázaly, že na obnovu budovy přispějí kraji sto miliony, nyní si ale od této částky odečetly náklady na přepracování projektové dokumentace, tedy oněch 22 milionů korun. „To jsme už obdrželi písemně. To je pro nás ale nepřípustné,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová.

Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek ale za tímto rozhodnutím stojí. „Město hradilo část upravené projektové dokumentace, na kterou je vydané stavební povolení. Informaci od kraje jsme dostali zatím neoficiálně. Až ji dostaneme oficiálně, bude ji řešit zastupitelstvo města,“ řekl. To se podle něj buďto postaví k situaci tak, že bude trvat na celkových sto milionech, anebo udělá tlustou čáru a celá částka půjde jen do opravy. Primátor Kulhánek odmítl i pochybnosti o vydaném stavebním povolení. Jeho platnost je podle něj podmíněná právě splněním podmínek památkářů.

Kraj chce s obnovou Císařských lázní začít v létě, musí ale dořešit výběrové řízení na zhotovitele, který se opravy ujme. V prvním kole uspělo sedm společností. To se ale uskutečnilo ještě v době, kdy fungoval spolek Císařské lázně. Kraj nyní zvažuje, jak za těchto okolností rekonstrukci lázní spustit. Rozhodnutí, zda výběrové řízení zruší, či nikoliv, stále ještě nepadlo.