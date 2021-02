Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy VaryZdroj: Statutární město Karlovy VaryAndrea Pfeffer Ferklová, primátorka, Karlovy Vary

Na základě aktuální pandemické situace, kdy se skutečně počty nakažených a hospitalizovaných s covidem-19 v Karlovarském kraji vůbec nelepší, naprosto souhlasím s tím, že byl ukončený nouzový stav nakonec prodloužen.

V současné době také opravdu pečlivě na karlovarském magistrátu sledujeme, jak se vyvíjí situace v rámci sousedních okresů Sokolov a Cheb

Tomáš Wizovský, kastelán, Bečov nad Teplou

Ze dne na den se Bečov opět ocitl na hranici, tak jako kdysi, když zde před připojením Chebska k Českému království fungovala celnice. Hranice ne nepodobná té stávající zde naposledy probíhala na konci druhé světové války, kdy tudy prý vedla demarkační linie mezi Rudou armádou a spojenci. Kladu si tedy otázku, jak by současnou situaci řešil tehdejší britský premiér Winston Churchill a věřím, že o poznání lépe.

Marie KajabováZdroj: Deník / Roman CichockiMarie Kajabová, důchodkyně, Kraslice

Nevím, zda uzávěra pomůže či nikoliv a proč to udělali. Nemáme zde horská střediska jako na Trutnovsku a na zdejších sjezdovkách bylo o víkendech pár lidí s dětmi bobovat. Většina ostatních mířila do běžeckých stop, kde asi nehrozí, že by se nakazili. Novým a novým nařízením, omezením, změnám už přestávám rozumět. Je v tom hrozný zmatek a starší lidé, kteří neumí pracovat s internetem to ani nevědí či tomu nerozumí.

Šárka Soukupová, Okrouhlá

Opravdu si připadám jako Alenka v říši divů. Když sněmovna nepodpořila prodloužení nouzového stavu, tak si to vláda najednou zařídila jinak. Nejsem právník, takže nevím, jestli je to nebo není proti ústavě. Beru to ale jako komedii. Osobně opětovným vyhlášením nouzového stavu nesouhlasím a nelíbí se mi to. Myslím, že by se měly co nejdříve otevřít školy a obchody. Stačilo by přece dodržovat daná pravidla.

Ilona Lazúrová, Luby

Co na to vlastně říct? Někteří lidé se chovají opravdu hrozně, nenosí roušky, nerespektují žádná epidemiologická nařízení, shromažďují se. Vláda zase na druhou stranu dává mnohdy nesmyslné zákazy. Kdyby se tohle nedělo, nemusel by se nouzový stav vyhlašovat. Nebyl by potřebný. Bohužel tady ale žije určitá společnost, která nedodržuje ani základní věci. Takže s nouzovým stavem v jádru souhlasím.

Ladislav MinaříkZdroj: Deník / Roman CichockiLadislav Minařík, dělník, Kraslice

Co o tom soudím? Že to je vzkaz od vlády. Pořád něco říkáte, ozýváte se a tak tady máte. Chaotická a nesmyslná nařízení vyvolávají otázku, zda je to jen neschopnost vlády a ministerstva zdravotnictví anebo je to ohromný byznys několika lidí. Uzavření nám rozhodně nepomůže, za chvíli stejně mají zmutovaný virus i v Praze. Co staří lidé a zdravotníci potřebují je očkování. Naprosto neschopná vláda to však nezvládá.